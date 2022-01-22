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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan, Kabaş'a tepki: 'Biz kadına, bu seviyesizliği yakıştırmayız.'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gazeteci Sedef Kabaş'ın sözlerine tepki göstererek, “Milletin evine ‘saray' yakıştırmasından sonra zihin dünyalarının kirini ‘ahır' ithamıyla akıtıyorlar” dedi.

İHA22 Ocak 2022 Cumartesi 15:46 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 15:56
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş'a tepki gösterdi. Yanık, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Milletin evine 'saray' yakıştırmasından sonra zihin dünyalarının kirini 'ahır' ithamlarıyla akıtıyorlar. Oysa biz, bir kadının dünyayı nezaketle, nezahetle inşa etme gücüne inanır, ona bu seviyesizliği yakıştırmayız" ifadelerini kullandı.
  • bakan
  • derya yanık
  • aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
  • sedef kabaş

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