Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 pozisyon için sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular, e-devlet ve Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecekler. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?



Adaylar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı için başvurularını 05/12/2022-16/12/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapabilecekler.

Duyuruda belirtilen tarihler arasında elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanı için başvuru şartları, branş dağılımı, başvuruların değerlendirilmesi, istenen belgeler ve sonuçların duyurulması gibi ayrıntılar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet adresinde (www.aile.gov.tr , https://aile.gov.tr/pgm) ve Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformunda yayınlanacaktır.