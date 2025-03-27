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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelerin iftar sofrasına konuk oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yöneticileri, şehit ve gazi aileleri ile koruyucu ve sosyal yardım programlarından yararlanan ailelerin iftar sofrasına konuk oldu.

AA27 Mart 2025 Perşembe 11:00 - Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelerin iftar sofrasına konuk oldu
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla bakan yardımcıları, birim amirleri ve il yöneticileri tarafından ramazan ayı dolayısıyla 81 ilde "Aile Yılı Ramazan Ziyaretleri" gerçekleştirildi.

Bakanlık yöneticileri ülke genelinde çocuk, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarını ziyaret ederek, şehit ve gazi aileleri, koruyucu aileler ve sosyal yardım programlarından yararlanan ailelerle iftar sofrasında bir araya geldi.

Kurumlarda yaşayanların ihtiyaçlarını dinleyen yöneticiler talepleri not alarak, merkezlerde yapılan çalışmalar hakkında da idarecilerden bilgi aldı.

Yöneticiler, şehit ve gazi aileleri, koruyucu aileler ve sosyal yardım programlarından yararlanan aileleri ise evlerinde ziyaret ederek, onlarla iftar yaptı.

Ramazanın bereketi ve dayanışma ruhunun paylaşıldığı ziyaretlerde ailelere, devletin her zaman yanlarında olduğu mesajı verildi.

Ziyaretlerde ayrıca aile bağlarının güçlenmesinin önemi vurgulanarak, Bakanlığın şehit aileleri, gaziler ve bakanlık hizmetlerinden yararlanan tüm vatandaşlarla büyük bir aile olduğunun altı çizildi.

Ziyaret sırasında Bakan Göktaş'ın selamlarını ileten Bakanlık yöneticileri, ailelerin yaklaşan bayramlarını da tebrik etti.

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