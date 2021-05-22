İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2021 Cumartesi / 10 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kuruluşlarındaki meslek elemanları için aşılama süreci başlayacak
Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kuruluşlarındaki meslek elemanları için aşılama süreci başlayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın konukevleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, çocuk bakım kuruluşları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Sosyal Hizmet Merkezleri ve il müdürlüklerindeki meslek elemanlarının aşılanmasına kısa süre içinde başlanacağını açıkladı.

AA22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:28 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:29
ABONE OL

Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kadın konukevleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, çocuk bakım kuruluşları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Sosyal Hizmet Merkezleri ve il müdürlüklerimizdeki meslek elemanlarımızın Kovid-19'a karşı aşılanma süreci kısa süre içerisinde başlıyor. Bakanlığımızın hizmetlerinin yaşlılarımız, engellilerimiz, ihtiyaç sahiplerimiz gibi salgına karşı özellikle risk altında olan toplum kesimlerine ulaştırılmasını sağlayan fedakar çalışma arkadaşlarımıza bu süreçteki üstün gayretleri için minnettarız.

Saha çalışanlarımızın aşılanması sürecini destekleyen Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya ve salgınla mücadelede büyük emek veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.