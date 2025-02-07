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Narin davasında yeni gelişme! Bakanlık Nevzat Bahtiyar için harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya itiraz etti. Bakanlık tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf dilekçesi sunuldu.

AA7 Şubat 2025 Cuma 10:00 - Güncelleme:
Narin davasında yeni gelişme! Bakanlık Nevzat Bahtiyar için harekete geçti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık Nevzat Bahtiyar'a "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına karşı Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yaptı.

Bakanlık tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf dilekçesi sunuldu.

Dilekçede, yerel mahkemece sanık Nevzat Bahtiyar'ın da "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasına hükmedilmesi gerekirken, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan cezalandırılmasının hukuka uygun olmadığı ifade edildi.

Sanık Nevzat Bahtiyar'ın olay günü suç konusu eylemin gerçekleşmesinden hemen önce sanık Salim Güran ile iletişime geçmesi, olay esnasında dar alan baz kayıtlarına göre diğer sanıklarla birlikte olay yerinde bulunmasının sanığın "müşterek fail" konumunda olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Ayrıca sanık Bahtiyar'ın suç konusu eylem işlendikten sonra Narin Güran'ın cansız bedenini kendi aracı ile taşıyarak, cesedi Eğertutmaz deresine saklaması ve akabinde geçen 17 günlük süre boyunca yetkililere olayı bildirmemesinin de sanığın diğer sanıklarla birlikte fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğini gösterdiği vurgulanan dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Sanık Nevzat Bahtiyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-e maddesi kapsamında kalan iştirak halinde 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçunu oluşturduğundan bahisle TCK'nin 281/1. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi hatalıdır, hükmün istinaf incelemesi ile ortadan kaldırılarak sanığın iddianame ile üzerine atılı eylemden cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz."

Narin davasında yeni gelişme

Narin Güran davasında yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın avukatı istinafa başvurdu

İstinaf başvurusu yapıldı
  • Aile ve Sosyal Hizmetler
  • Nevzat Bahtiyar
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