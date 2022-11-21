İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2022 Pazartesi / 27 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6192
  • EURO
    19,1344
  • ALTIN
    1044.71
  • BIST100
    4536.26
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kadın konukevlerinde ücretsiz kreş ve çocuk kulübü hizmeti veriliyor
Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kadın konukevlerinde ücretsiz kreş ve çocuk kulübü hizmeti veriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kadın konukevlerinde, şiddet mağduru kadınların korunması, güçlendirilmesi, psikososyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi için destek sağlanırken, çocukları için de ücretsiz kreş desteğinden danışmanlık ve rehberlik hizmetine kadar birçok alanda hizmet sunuluyor.

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 10:29 - Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kadın konukevlerinde ücretsiz kreş ve çocuk kulübü hizmeti veriliyor
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, konukevine annesiyle gelen çocukların, ilk olarak çocuk gelişimcisi ve öğretmenler tarafından kuruluşa oryantasyonu sağlanıyor.

Oryantasyon kapsamında çocuklara ve annelere, yaşadığı olumlu ve olumsuz durumlara ilişkin görüşme, danışma ve rehberlik hizmeti veriliyor. Kadın konukevlerinde 24 bin çocuk bu desteklerden faydalanıyor.

- OKULDAKİ DURUMLARI TAKİP EDİLİYOR

Çocuk gelişimcisi ve öğretmenler tarafından okul çağında olan çocukların tedbir kararları da göz önünde bulundurularak okul kayıtları gerçekleştiriliyor. Öğretmenler tarafından okula giden çocukların okul sonrası etüt çalışmaları ve okul takipleri yapılıyor. Okula gidenler veya çeşitli nedenlerle öğrenimine devam edemeyen çocukların her türlü ihtiyaçları karşılanıyor.

Çocuk gelişimcisi rehberliğinde, çocuk eğiticisi ve bakım elemanı tarafından 0-6 yaş arası çocukların gelişimlerini destekleyici bireysel ve grup etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Kadın konukevi bünyesinde bulunan oyun ve etkinlik odalarında çocukların tüm gelişimlerini destekleyici faaliyetler yürütülüyor.

Kuruluş öğretmenlerince okula giden çocukların sınıf düzeyine uygun akademik becerileri değerlendiriliyor ve bu değerlendirmeler sonrasında çocukların gelişim süreci takip ediliyor.

Kadın konukevinde anneleriyle kalan çocukların, temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve hayatlarını sağlıklı sürdürebilmeleri amacıyla konukevi hizmeti sonlandırıldıktan sonra da farklı sosyal hizmet modelleri kapsamında ekonomik desteklerden faydalanmaları sağlanıyor.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • Kadın konukevleri
  • kreş
  • çocuk kulübü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.