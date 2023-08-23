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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından bakanlığın önünde gözaltına alınan kişiye ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, 'Açım, geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum' diyerek bakanlık binası önünde eylem yapan şahsa daha önceden barınma, sosyal yardım ve istihdam desteği sağlandığı, ancak söz konusu şahsın hizmetlerden faydalanmak istemediğini belirttiği bildirildi.

AA23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:30 - Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından bakanlığın önünde gözaltına alınan kişiye ilişkin açıklama
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Bakanlıktan, bazı basın yayın organlarında yer alan "Açım, geçinemiyorum" diyen bir vatandaşın, bakanlık binası önünde gözaltına alındığına yönelik haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Haberlere konu olan işitme engelli Ahmet Ç'nin ilk olarak 18 Mayıs'ta bir kamu kuruluşunun önünde eylem yapması sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına getirildiği, işaret dili tercümanlar aracılığıyla kendisiyle görüşüldüğü belirtilen açıklamada, yapılan görüşmede bakanlığın rehberlik ve diğer hizmetlerinin Ahmet Ç'ye anlatıldığı, akabinde bir kuruluşa misafir olarak yerleştirildiği ve özel sektörde iş bulmasına da yardımcı olunduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Söz konusu haberlerde bahsi geçen Ahmet Ç'nin 'Açım, geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum' iddialarının aksine, kendisine Bakanlığımız tarafından barınma, sosyal yardım ve istihdam desteği sağlanmıştır. Ancak kişi, ilerleyen günlerde Bakanlığımız hizmet modellerinden faydalanmak istemediğini belirtmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bu sürecin zaman içinde defaatle tekrarlandığı, dört farklı kuruluşa yerleştirilmesi ve her türlü ihtiyacının karşılanmasına rağmen Ahmet Ç'nin her defasında bulunduğu kuruluşu terk ederek bakanlık binasına geldiği belirtilen açıklamada, vatandaşın tekrar işaret dili tercümanlarıyla iletişime geçilerek taleplerinin yerine getirildiği bildirildi.

Ahmet Ç'nin 21 Ağustos günü bakanlık binasına son gelişinde agresif davranışlar sergilediği, güvenlik personelini ve kendisiyle iletişim kuran işaret dili tercümanlarını tehdit ederek, personele saldırı girişiminde bulunduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Son eylemleri, personelimize zarar verecek duruma ulaştığından ve gerek güvenlik personelimizin gerekse tercüman arkadaşlarımızın sakinleştirme çabaları sonuç vermediğinden emniyet güçleri olaya müdahale etmek zorunda kalmıştır. Emniyette ifadesinin alınmasından sonra serbest kalan Ahmet Ç, 22 Ağustos günü tekrar Bakanlığa gelmiştir. Kendisiyle yapılan görüşme sonrasında talebi doğrultusunda, daha önce de yapıldığı üzere ekonomik destek sağlanarak ikametinin bulunduğu şehre gitmesi noktasında yardımcı olunmuştur."

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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