4 Kasım 2025 Salı
Güncel

Aile ve sosyal hizmetlerde küresel dayanışma: Türkiye ile Şili imzaladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Şili Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

4 Kasım 2025 Salı 13:45
Aile ve sosyal hizmetlerde küresel dayanışma: Türkiye ile Şili imzaladı
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da, Şili Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Javiera Toro Cáceres ile Bakanlıklar arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladıklarını bildirdi.

Göktaş, imzalanan mutabakat zaptı ile kadınların güçlendirilmesi, bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve çocuk haklarının korunması başta olmak üzere ortak çalışmaların artarak devam edeceğine gönülden inandığını belirterek, anlaşmanın ülkeler için hayırlı olmasını temenni etti.

