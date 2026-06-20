Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜRGEV 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Aziz İstanbul'umuzda sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahsiyarlık duyuyorum. Bakışlarımızın aynı ufukta kesiştiği bu güzel programın tertiplenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Güzel İstanbul'umuzun 39. ilçesindeki her bir vatandaşıma buradan sevgilerimi gönderiyorum. TÜRGEV'imizin 30. kuruluş yıl dönümünün ülkemiz milletimiz ve sivil toplum camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bilgili, şuurlu ve özgüvenli bir gençlik için fedakarca çalışan tüm vakıf çalışanlarını tebrik ediyorum. 30. yıl önce atılan bu tohumun filizlenmesi ve büyük bir çınara dönmesine vesile olan kurucularımıza, çalışanlarımıza ve bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Bizim inancımızda hiçbir netice tesadüfler silsilesinin ürünü değildir.

Bu çatının merkezinde gençlerimizin müreffeh geleceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri vardır.

Aradan geçen 30 yılda TÜRGEV, hem çok ciddi bir kurumsal birikim oluşturmuş hem de eşsiz bir başarı hikayesine imza atmıştır.

TÜRGEV, çağa köklerinden kopmadan istikamet veren, nitelikli bir kuşağın yetişmesine öncülük etmiştir. TÜRGEV yurtlarının kapısı bugüne kadar tam 47 bin 542 öğrencimize açılmıştır.

Şurası da takdire şayandır. 2023'ten bugüne yüzlerce Filistinli evladımıza TÜRGEV tarafından çeşitli düzeylerde burs, barınma imkanı ve psikososyal destek verildi.

Gazze'de eğitim hayatı kesintiye uğrayan öğrenciler, TÜRGEV çatısı altında yeniden okulla buluşturuldu.

Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor.

LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler, yine bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor.

Kendimize başkalarının merceğinden bakmayacağız. Tarihimize, kimliğimize, kültür ve medeniyet kıymetlerimize en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Bunun içinde kendisini akışa bırakan değil, yön veren bir gençlik yetiştireceğiz.

Doğrudan insana ve insanlığa yönelen bu tehdit karşısında istisnasız hepimiz müteyakkız olmak, tedbirlerimizi almak zorundayız.

CHP zihniyeti. Eline geçirdiği her fırsatı TÜRGEV'i yıpratmak, bu çatı altında verilen hizmetleri engellemek amacıyla bunun için kullandı.

Ahlaklı, nitelikli, özgüvenli bir neslin yetişmesini istemeyenler TÜRGEV'e diş biledi. TÜRGEV'e saldıranların asıl derdi TEKNOFEST gençliğidir.