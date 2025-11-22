İSTANBUL 22°C / 14°C
22 Kasım 2025 Cumartesi
Aile yemeğine gitmişti, kurşunların ortasında kaldı! Lüleburgaz'da kanlı gece

Kırklareli'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, nişanlısının evine aile yemeği için geldiği öğrenilen genç kız hayatını kaybetti. Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenildi.

22 Kasım 2025 Cumartesi 15:24
Aile yemeğine gitmişti, kurşunların ortasında kaldı! Lüleburgaz'da kanlı gece
Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesinde Gündoğdu Mahallesi'ne gelen bir grup, daha önce husumetli oldukları öğrenilen kişinin evine silahla ateş açtı.

Evden de karşılık verilmesi üzerine iki grup arasında çatışma yaşandı.

Olayda, nişanlısının evine aile yemeği için geldiği öğrenilen R.S. (19) silahla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından R.S'nin cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kavgaya karışan 12 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenildi.

