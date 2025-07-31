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Aile Yılı kapsamında yeni hamle: Kamuya kreş talimatı

Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıda, kreş ve gündüz bakımevlerinin yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin artırılması istendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuyla ilgili 'Bu adım, Nüfus Politikaları Kurulumuzda uzun süredir üzerinde çalıştığımız yapısal reformlardan biriydi. Özellikle 7 gün 24 saat hizmet veren kamu kurumlarında çocuklarımız için güvenli ve nitelikli bakım ortamlarının yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor.' açıklaması yaptı.

IHA31 Temmuz 2025 Perşembe 09:37 - Güncelleme:
Aile Yılı kapsamında yeni hamle: Kamuya kreş talimatı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Aile Yılı" kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında kreş ve gündüz bakımevlerinin yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin artırılması için çalışma başlatılacağını bildirdi.

Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıyla kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevlerinin yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin artırılması istenilmiştir.

Bu adım, Nüfus Politikaları Kurulumuzda uzun süredir üzerinde çalıştığımız yapısal reformlardan biriydi. Özellikle 7 gün 24 saat hizmet veren kamu kurumlarında çocuklarımız için güvenli ve nitelikli bakım ortamlarının yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, doğum sonrası kadın istihdamının desteklenmesi ve özellikle genç çiftlerin çocuk sahibi olmasının önündeki yapısal engellerin kaldırılması yönünde adımları kararlılıkla atıyoruz.

Kamuda hizmet veren tüm kurumlarımızın bu düzenlemeyi hızla hayata geçirerek çalışan ailelerimize destek olması; hem sosyal adaletin tesisi hem de nüfus politikalarımızın etkinliği açısından son derece önemlidir. Hayata geçirilen bu önemli adımın ülkemiz ve ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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