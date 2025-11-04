Aile Yılı'nda binlerce çocuk sıcak yuvayla buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından, ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Çocukların psikososyal gelişimleri için en uygun ortamın, aile ortamı olduğu anlayışıyla hareket eden Bakanlık, "koruyucu aile hizmeti" ve "evlat edinme hizmeti" kapsamında bu yıl devlet himayesindeki 1201 çocuğu sıcak yuvayla buluşturdu.

Koruyucu aile hizmetiyle biyolojik ailesi yanında bakımı mevcut yaşam koşulları nedeniyle bir süre için mümkün olmayan çocuklar, Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme ve incelemeler sonucunda, uygun koruyucu ailelerle eşleştiriliyor.

İlk uygulama örnekleri 1961'de başlayan koruyucu aile hizmeti, devlet ve ailelerin el ele çalışması ve aile bakımından yoksun çocukların yetiştirilme sorumluluğunun paylaşılması hedefiyle 19 Aralık 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Gönül Elçileri Projesi" ile daha etkin hale geldi.

Koruyucu aile hizmeti kapsamında bu yıl 730 çocuk, 630 koruyucu ailenin yanına yerleştirilerek aile şefkatiyle buluşturuldu. Böylece, 2002'den bu yana devlet himayesi altındaki toplam 10 bin 732 çocuk, 8 bin 987 koruyucu aile yanına yerleştirilmiş oldu.

Ülke genelinde en çok koruyucu aile sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Kayseri ve Adana'da bulunuyor.

- GEÇİCİ KORUYUCU AİLE HİZMETİ MODELİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Koruyucu aile hizmetine ek olarak Avrupa Birliği Delegasyonunun mali desteği ile Bakanlık ve UNICEF işbirliğinde yürütülen "Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında bu yıl "Geçici Koruyucu Aile Hizmeti" modeli hayata geçirildi.

Kuruluş bakımına alınmadan önce güvenli ve sevgi dolu ortamda yaşamalarını hedefleyen model aracılığıyla, hizmet planı henüz netleşmeyen, aileye dönüşleri ilk aşamada mümkün olmayan ya da çeşitli nedenlerle devlet himayesi altına alınan çocuklar, durumları netleşene kadar geçici süreyle aile şefkatiyle buluşuyor.

Söz konusu model, belirlenen 30 pilot ilden ilk fazda seçilen Ankara, İzmir, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Mersin, Bursa, Zonguldak, Tekirdağ, Eskişehir, Muş, Şanlıurfa ve Sakarya'da uygulanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, devlet himayesindeki 39 çocuk geçici koruyucu aile yanına yerleştirildi.

- BUGÜNE KADAR 20 BİN 644 ÇOCUK EVLAT EDİNİLDİ

Aile odaklı hizmetlerden bir diğeri olan "evlat edinme" hizmetinde ise biyolojik ailesiyle yaşama imkanı kalmamış, hukuki durumu uygun çocukların güvenli, sevgi dolu ve kalıcı bir aile ortamına kavuşması sağlanıyor.

Bakanlık tarafından yapılan ayrıntılı inceleme ve izlemeler sonucunda, çocuğun aile tarafından evlat edinilmesinin uygun bulunması halinde mahkeme süreciyle çocukla yeni ailesi arasında hukuki ve duygusal bağlar kuruluyor. Böylece bir çocuk, sevgiyle büyüyebileceği, güvenle gelişebileceği yeni bir yuvaya kavuşuyor.

Bu yıl, 457 aile toplamda 471 çocuğu evlat edindi. Bugüne kadar devlet himayesindeki toplam 20 bin 644 çocuk evlat edindirme hizmetinden faydalandı.