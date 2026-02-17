İSTANBUL 17°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2026 Salı / 1 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,74
  • EURO
    51,7876
  • ALTIN
    6913.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ailecek markete dadandılar, 3 aylık vurgun yaptılar: 1,5 milyona yakın soygun yaptılar
Güncel

Ailecek markete dadandılar, 3 aylık vurgun yaptılar: 1,5 milyona yakın soygun yaptılar

Hatay'da anne, baba ve kız 3 aylık süreç içerisinde Gratis'e ait 3 farklı mağazadan 1 milyon 200 bin TL değerinde makyaj malzemesi ve çeşitli ürünler çaldı. Şahısların malzemeleri çalma anları güvenlik kamerasına yansırken mahkemeye sevk edilen anne ve baba tutuklandı, kızları serbest kaldı.

IHA17 Şubat 2026 Salı 10:03 - Güncelleme:
Ailecek markete dadandılar, 3 aylık vurgun yaptılar: 1,5 milyona yakın soygun yaptılar

HABERİN
VİDEOSU
ABONE OL

İskenderun ilçesinde yaşanan ilginç olayda; Gratis'e ait 3 farklı mağazadan 3 ay içerisinde farklı zamanda yaşanan hırsızlıklardan şüphelenen mağaza çalışanları güvenlik kameralarını izlediler. Görüntüleri izleyen mağaza personelleri, 3 şahsın farklı farklı zamanlarda mağazadan hırsızlık yaptıklarını tespit ettiler.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Durumun İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'yle paylaşılması üzerine polis ekipleri şahısların A.K., E.K. ve E.S.D. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şahısların; anne, baba ve kızları olduğu anlaşıldı ve göz altına alındılar. Mağazaya dadanan ve 3 aylık süreçte yapılan hırsızlık anları kameraya yansırken şahısların toplamda 1 milyon 200 bin TL'lik ürün çaldığı tespit edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİLER

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda şampuan, el kremi, keratin, deodorant, göz kalemi, ruj ve benzeri suça konu kozmetik ürünleri ele geçirildi. Şüphelilerden çiftin çocuğu olan E.S.D., yapılan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; anne ve baba olan A.K. ike E.K. ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.

  • hırsızlık
  • kozmatik
  • ailecek

ÖNERİLEN VİDEO

Asker eğlencesinde ortalık karıştı! Dehşet anları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.