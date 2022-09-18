Aileler 'Büyük Aile Yürüyüşü' ile bir araya gelecek

Pazar günü saat 15:00'da düzenlenecek, on binler katılım sağlamasının beklendiği Büyük Aile Yürüyüşü, LGBT'nin yurt dışı fonlu temsilcilerini tutuşturdu.

AİLELER ÇOCUKLARIYLA GELECEK

Küresel bir çeteye dönüşen LGBT lobisinin dayatmasına 'dur' demek için yola çıkan aileler, yürüyüşe çocuklarıyla katılım göstereceği bildirildi.

"AİLE OLMA HAKLARINI İFADE ETMEK İÇİN, YÜRÜYÜŞE ÇIKACAKLAR"

Star Gazetesi yazarı Sibel Eraslan bugünkü köşe yazısında yürüyüşe değinerek, "Bugün aileler, aile olma haklarını ifade etmek için, yürüyüşe çıkacaklar. 'Doğal', 'Tabii', 'Fıtri', 'Olağan', 'Normal' kavramlarına karşı açılan çok ciddi bir savaşın ortasındayız. Bu sadece kelimelerin savaşı değil, başta kimyasal ve biyolojik olmak üzere, insan odaklı tüm ilişkiler, hatta yeryüzü yıkılıp, değişmeli, hatta yeniden yapılmalı, yapılanmalı diyen yeni dünya ve yeni insan tasarımı bu..." ifadelerini kullandı.

YÜRÜYÜŞÜN İPTALİ İÇİN BAŞVURDULAR!

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), protestonun iptali için İstanbul Valiliği'ne başvuru yaptıklarını açıkladı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, siyasi partilere mektup gönderildiği de belirtildi:

Yaşanan hedef göstermeler, nefret söylemleri ve tüm bunları yaygınlaştırmak adına düzenlenen yürüyüşe karşı tüm siyasi partileri LGBTİ+'larla dayanışmaya ve sürecin takipçisi olmaya çağırıyoruz.