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Aileler, PKK'nın elinde çocukları olan annelere seslendi: Hiçbir şeyden korkmayın gelin

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Yavrularını isteyen aileler, “Anneler hiçbir şeyden korkmayın gelin. Beraber oturalım çocuklarımızı dizimizin dibine alalım” dedi.

  • STAR
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ÇOCUKLARININ dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 28’inci gününde sayıları 49’a yükseldi. Kütahya’dan gelen acılı anne Hatice Levent, kızı Fadime’nin 2015 yılında üniversite okumak için Bitlis’e gittiğini ve bir daha kendisinden haber alamadığını söyledi. 

YAVRUMDAN NE İSTEDİNİZ 

Levent, “Yavrumu istiyorum, gelmeden gitmeyeceğim, buradayım. Yavrularımızı bize versinler, bizim kimseyle kavgamız yok, bu toprak hepimizin. Anneler hiçbir şeyden korkmayın gelin. Beraber oturalım çocuklarımızı dizimizin dibine alalım. 27 gündür buradayız, yavrularımızı getirene kadar da buradayız. Fadime’m okumaya gitti Bitlis’e, üniversite ikinci sınıfa geçti Fadime’mi götürdüler. Fadime’mi benden kopardılar, ciğerimi aldılar, benim yavrumdan ne istediler okuyup bana bakacaktı” dedi. İstanbul’dan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için Diyarbakır’a gelen anne İmmihan Nilifırka da, HDP il binası önünde evladına kavuşma ümidiyle oturma eylemi yapıyor. Nilifırka, yaptığı açıklamada, İstanbul Sultangazi’den geldiğini, 22 yaşındaki oğlu için oturma eylemine katıldığını söyledi. Evladının Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencisiyken 4 yıl önce kaçırıldığını dile getiren Nilifırka, oğlundan 2015 yılından bu yana haber alamadığını, onu çok özlediğini belirtti. 

HER YERE GİTTİK 

Nilifırka, “21 Mart’ta evde yemek yedikten sonra dışarı çıktı. Sonra haber alamadık. 2 ay kalmıştı mezun olmasına. Hiç haber yok. Her yere gittik. Hem annelere destek vermek hem de oğluma kavuşurum diye geldim. Bu eylem oğluma kavuşmak için ışık olur diye geldim” diye konuştu.

ŞEHİT POLİS YASİN İKE’NİN AİLESİNDEN ANNELERE DESTEK

VODAFONE Park çevresinde 2016 yılında 39’u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı terör saldırısında şehit olan polis memuru Yasin İke’nin ailesi, Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek verdi. Kayseri’de yaşayan 76 yaşındaki baba Üzeyir ve 68 yaşındaki anne Keziban İke, şehadetinden 9 ay önce görev yaptığı şubeden çıkarken kullandığı çevik kuvvet aracına 2 teröristin bombalı saldırıda bulunacağını anlayıp, hızla olay yerinden uzaklaşarak arkadaşlarının hayatını kurtaran evlatlarıyla gurur duyuyor.  Annelerin başlattığı evlat nöbetine destek verdiğini kaydeden anne İke, “Ben de Diyarbakır’a gitmek istiyorum. Rahatsız olmasam giderdim. O annelerle orada otururdum. Ben de orada, onlar gibi haykırırdım. Çok acı, acı bir şey. Onlar bizim vatanımızın evladı” dedi. Baba Üzeyir İke ise, “Ben de annelerinin eylemine katılmak isterim. Niye? Çocukları kaçırıyorlar. Annelerle beraberim. Allah teröristleri kahreylesin. Teröriste yataklık yapan, yardım eden, silah verenleri de kahreylesin” dedi. 

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