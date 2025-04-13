İBB'de Eski Başkan Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk ve rüşvet çarkını anlatmaya hazırlanan şüpheliler üzerinde baskı artıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, soruşturma kapsamında tutuklanan bazı isimlerin tanık veya itirafçı olmak istemesi üzerine İmamoğlu'nun danışmanı tutuklu sanık Murat Ongun'un devreye girdiği, avukatlar üzerinden konuşmalarını muhtemel gördükleri kişilere ve ailelerine yoğun baskı uygulandığı ortaya çıktı. Yalnızca şüphelilerin değil, ailelerin dahi sindirilmek istenmesi, soruşturmanın üst düzey bir organizasyonla bastırılmaya çalışıldığını işaret ediyor.

AVUKATLARI ONGUN BELİRLEDİ

Şüphelilerin avukatları Ongun tarafından belirlenirken, hâkim karşısına çıkan sanıkların avukatlarının kim olduğunu adliyedeki sorgu sırasında öğrendikleri belirtildi. Tutuklu bazı şüphelilerin tanık olmak için dilekçe vermeleri dahi Ongun'un görevlendirdiği avukatlar tarafından engellendi. Avukatlar ilk olarak tutuklularla birebir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde açıkça "Konuşmanızın bedeli ağır olur, kimse sizi koruyamaz" türünde tehditvari ifadeler kullanıldı ve konuşmamaları halinde kısa süre içerisinde tahliye olacaklarını söylediği öğrenildi.

AİLELER DE HEDEFTE

Tehdit zinciri sadece şüphelilerle sınırlı kalmadı. Ongun'un yönettiği avukat ağı, şüphelilerin ailelerini de ziyaret etti. Avukatlar, şüphelilerle görüştükten sonra aileleriyle irtibat kurdu. Görüşmeler sırasında ailelere, tutuklu yakınlarının konuşması halinde sonuçların daha da ağır olacağı, bu süreçte suskun kalmanın en doğru yol olduğu mesajı iletildi. Ailelerin ifadelerine göre, avukatlar bu baskıyı "tavsiye" kisvesi altında sunsa da, psikolojik tehdit niteliği taşıyan söz ve davranışlarda bulundu. Bazı aile bireyleri bu durumdan duydukları rahatsızlığı yakın çevreleriyle paylaştı ancak can güvenliği endişesiyle resmi bir şikâyet yoluna gidemedi.

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