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Güncel

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine iki aile daha katıldı.

AA14 Temmuz 2023 Cuma 15:41 - Güncelleme:
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1411'inci gününde devam ediyor.

Osman ve Kudret Çokurlu çifti, İstanbul'dan 15 yıl önce kandırılarak dağa götürülen çocukları Mehmet'e kavuşma ümidiyle kente gelerek, oturma eylemine dahil oldu.

Anne Kudret Çokurlu, gazetecilere, 2008 yılından bu yana evladından haber alamadıklarını söyledi.

Oğlunun hasretine dayanamadığını ifade eden Çokurlu, şöyle dedi:

"Ben hastayım artık dayanamıyorum. Allah rızası için Mehmet'imi gönderin. Anne ve baba için dayanmak çok zor. Allah bu devletten razı olsun. Hainlere fırsat verme Allah'ım. Oğlumun gelmesini istiyorum. İnşallah herkes geri gelir, benim çocuğumla birlikte."

Baba Çokurlu da yıllardır haber alamadığı evladına bir an önce kavuşmak istediğini dile getirdi.

Başka bir ailenin daha eyleme katılmasıyla HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı 364'e yükseldi.

  • anne nöbeti
  • terör örgütü

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