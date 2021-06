Ailelerinin kapılarını açtıkları çocuklar evlerinin neşesi oldular: İyi ki koruyucu aile olmuşuz

AA 18 Haziran 2021 Cuma 14:22 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 14:22

Sivas'ta yaşayan ve 30 yıl önce dünya evine giren Nebile ve Ekrem Irkıl çifti, evliliklerinin ardından uzun yıllar çocuk sahibi olamayınca 16 sene önce iki kardeş Ebru (18) ve Mehmet K'ye (20) koruyucu aile oldu. Çift, 2 yıl sonra da kendi çocukları Bora'nın dünyaya gelmesiyle yeniden mutluluk yaşadı.

Ebru, Mehmet ve Bora'nın büyümesi üzerine yakın zamanda 7 yaşındaki Yağmur'un bakımını da üstlenen çift, ikisi kız, ikisi erkek 4 çocuklarıyla mutlu bir yaşam sürüyor.

- "HER ŞEYİN İLKİNİ YAŞADIK"

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir okulda memur olarak görev yapan baba Ekrem Irkıl, AA muhabirine, eşiyle koruyucu ailesi oldukları çocukları öz evladından ayırmadıklarını dile getirerek, "Kız çocuğu alacaktık, Ebru'yu kardeşi Mehmet'ten ayırmamak için ikisini de aldık. Çok şükür mutluyuz. Her şeyin ilkini onlarda yaşadığımız için hiçbirini öz evlatlarımızdan ayırmıyoruz." dedi.



Çocukların hepsini aynı derecede sevdiğini anlatan Irkıl, şunları kaydetti:

"Çocuğumuz olduktan sonra da hayatımızda hiçbir değişiklik olmadı. Hatta sevgimiz daha da çoğaldı. Her şeyin ilkini onlarda yaşadık, herkese tavsiye ederim, çok güzel bir duygu. İçten bağlılıkla sadakatle sahip çıkarsan çok güzel bir şey. Çocuklar olmadan önce eşimle sessiz sakin bir hayat yaşıyorduk. Çocuklar hayatımıza girdikten sonra onların okul dönemleri, büyümeleri her şeyin ilkini yaşattılar bize. Çok güzel bir duygu. Çocuklarım her Babalar Günü'nde beni unutmuyorlar ve hediye alıyorlar. Yıllarca boş yaşamışız. Ne Anneler Günü, ne Babalar Günü hiç bir şey bilmiyorduk. Şimdi çok şükür bizi düşünen çocuklarımız var, çok şükür mutluyuz. Babalar Günü'nde ilk hediyemi alınca dünyalar benim oldu."

Herkese koruyucu aile olmayı tavsiye eden Irkıl, "Bu gönül işi, gönülden canı yürekten sahip çıkarlarsa her şey su gibi akıp gidiyor. Çocuklar da aile ortamını görmüş oluyor." diye konuştu.

Anne Nebile Irkıl ise yaşadıkları hislerin tarifsiz olduğunu, Anneler Günü ve Babalar Günü duygularını çocukları sayesinde yaşadıklarını anlatarak, "Bilseydik daha önce alırdık ve daha önce yaşardık bu duyguları. İyi ki koruyucu aile olmuşuz." dedi.

Irkıl, eşinin Babalar Günü'nü tebrik ederek, "Eşim ilk Babalar Günü hediyesini aldığında çok mutlu olmuştuk, ağlamıştım. Çok güzel bir duyguydu. İnsanlar hiç düşünmesinler, ben ilk zamanlar çok düşündüm çok zaman kaybetmişiz." diye konuştu.

Ebru K. ise şanslı bir çocuk olduğunu düşündüğünü dile getirerek, "Böyle şeyler tesadüf olmuyor, kaderimizde annem ve babamın ailem olması varmış. Çok mutluyum, iyi ki benim ailem olmuşlar. Bir kez daha dünyaya gelsem yine ailemi isterdim. Babalar Günü kutlu olsun, iyi ki benim babam olmuş." ifadelerini kullandı.