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AİLEM ile 286 binden fazla çağrıya işaret dili desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından işitme engelli bireylerin iletişim ihtiyaçlarının karşılanması ve kamu hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla hayata geçirilen İşitme Engelliler Engelsiz İletişim Merkezi (AİLEM), bugüne kadar 59 bin 63 kullanıcıya hizmet vererek 286 bin 384 çağrıya Türk İşaret Dili çeviri desteği sağladı.

AA7 Haziran 2026 Pazar 11:55 - Güncelleme:
AİLEM ile 286 binden fazla çağrıya işaret dili desteği
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AA muhabirinin, 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı dolayısıyla Bakanlıktan edindiği bilgiye göre Bakanlık, "yüzde yüz erişilebilirlik" hedefiyle engellilerin hizmetlere erişimini kolaylaştırmaya yönelik dijital dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda hizmet veren AİLEM, işitme engelli bireylerin Türk İşaret Dili aracılığıyla iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla oluşturulan ortak bir iletişim merkezi olarak faaliyet gösteriyor.

Merkez aracılığıyla alışverişten aile içi iletişime, öğretmen-veli görüşmelerinden hasta-doktor iletişimine kadar birçok alanda Türk İşaret Dili çeviri desteği sunuluyor.

Bugüne kadar 59 bin 63 kişinin aktif olarak kullandığı AİLEM aracılığıyla Türk İşaret Dili çevirmenleri tarafından 286 bin 384 çağrıya destek sağlandı.

Günlük ortalama 250 ila 300 çağrıya yanıt veren merkeze, Bakanlığın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişilebiliyor.

Öte yandan Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan 53 ildeki 74 Türk İşaret Dili tercümanıyla sahada da aktif hizmet sunuyor.

Bu kapsamda 53 ildeki tercümanlar tarafından son 5 yılda tapu, belediye, valilik, noter, banka ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere çeşitli alanlarda işitme engelli vatandaşlara yaklaşık 10 bin 886 çeviri hizmeti verildi.

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