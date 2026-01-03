İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2026 Cumartesi / 15 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0297
  • EURO
    50,4667
  • ALTIN
    5991.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Ailesi DEAŞ'lı teröristin cesedini almadı

Yalova'da 3 polisin şehit olduğu saldırıda öldürülen DEAŞ'lı Zafer Umutlu'nun ailesi, teröristin cenazesini almayı reddetti. Öte yandan DEAŞ'lı teröristin ailesini de tehdit ettiği ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ3 Ocak 2026 Cumartesi 08:13 - Güncelleme:
Ailesi DEAŞ'lı teröristin cesedini almadı
ABONE OL

Yalova'da 29 Aralık 2025 günü üç polisin şehit edildiği saldırıda ölü ele geçirilen DEAŞ'lı terörist Zafer Umutlu'nun ailesi cenazeyi almayacaklarını açıkladı.

HAİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR

Umutlu'nun amcası Metin Umutlu, "Ne ben, ne ailem bu cenazeye sahip çıkıyoruz. Asla almayacağız. Sen devletime, polisime kurşun sıkıyorsan, ben de senin cenazeni almam." diye konuştu. Amca Umutlu, yeğeninin yılbaşında bir eylem yapabileceğinden şüphelendikleri için polise üç gün önce şikayette bulunduklarını da söyledi.

CİHATTA İLK SİZİ VURACAĞIM

Öldürülen teröristin kardeşinin, örgütteki diğer teröristlere "Kardeşimi yoldan çıkardınız" diye tepki gösterdiğini de anlatan amca, bu yüzden yeğeninin kendilerini "Siz kâfirsiniz, tağutsunuz. Sizin öldürülmeniz lazım. Cihat emri gelirse ilk sizi vuracağım" diye tehdit ettiğini anlattı. Öte yandan saldırıyla ilgili gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı. İstanbul'da 67, Muğla'da 11, Kocaeli'nde 18, Aydın'da ise 4 DEAŞ terör örgütü üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.