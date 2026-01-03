Yalova'da 29 Aralık 2025 günü üç polisin şehit edildiği saldırıda ölü ele geçirilen DEAŞ'lı terörist Zafer Umutlu'nun ailesi cenazeyi almayacaklarını açıkladı.

HAİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR

Umutlu'nun amcası Metin Umutlu, "Ne ben, ne ailem bu cenazeye sahip çıkıyoruz. Asla almayacağız. Sen devletime, polisime kurşun sıkıyorsan, ben de senin cenazeni almam." diye konuştu. Amca Umutlu, yeğeninin yılbaşında bir eylem yapabileceğinden şüphelendikleri için polise üç gün önce şikayette bulunduklarını da söyledi.

CİHATTA İLK SİZİ VURACAĞIM

Öldürülen teröristin kardeşinin, örgütteki diğer teröristlere "Kardeşimi yoldan çıkardınız" diye tepki gösterdiğini de anlatan amca, bu yüzden yeğeninin kendilerini "Siz kâfirsiniz, tağutsunuz. Sizin öldürülmeniz lazım. Cihat emri gelirse ilk sizi vuracağım" diye tehdit ettiğini anlattı. Öte yandan saldırıyla ilgili gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı. İstanbul'da 67, Muğla'da 11, Kocaeli'nde 18, Aydın'da ise 4 DEAŞ terör örgütü üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.