Ailesi yatağında hareketsiz buldu: 16 yaşındaki lise öğrencisinden acı haber geldi

Olay, sabah saatlerinde Nazilli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli Özel Eğitim Meslek Okulu 9-A sınıfı öğrencisi Kamran Kocaman (16), ailesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kocaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme gerçekleştirirken, gencin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nazilli Özel Eğitim Meslek Okulu 9-A sınıfı öğrencimiz Kamran Kocaman'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer vererek baş sağlığı dileklerini iletti.