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  • Ailesini bıçakla tehdit edip polise saldıran 24 yaşındaki zanlının suç dosyası kabarık çıktı
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Ailesini bıçakla tehdit edip polise saldıran 24 yaşındaki zanlının suç dosyası kabarık çıktı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, ailesini bıçakla tehdit eden ve eve gelen polislere saldıran şüpheli, tabancayla etkisiz hale getirildi. Zanlının, 'uyuşturucu kullanmak, görevli memura mukavemet, kasten yaralama' suçlarından emniyette 13 kaydı bulunduğu öğrenildi.

AA01 Ekim 2020 Perşembe 16:53 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 16:53
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Muhammet T. (24), Dr. Ziya Kaya Mahallesi'ndeki evlerinde annesi R.T. ve ablası A.S'yi henüz bilinmeyen nedenle bıçakla tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine A.S, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp yardım istedi.

Eve giderek kapıyı çalan polisler, Muhammet T'yi elindeki bıçağı bırakması konusunda uyardı.

Şüpheli, defalarca ikaz edilmesine rağmen kapı açıldığında görevlilere bıçakla saldırdı.

Ekipler tarafından tabancayla vurularak yaralanan Muhammet T, 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlının, "uyuşturucu kullanmak, görevli memura mukavemet, kasten yaralama" suçlarından emniyette 13 kaydı bulunduğu öğrenildi.

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