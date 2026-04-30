Aileye dehşeti yaşattı! Kurşun sesleri art arda duyuldu

Olay, akşam saatlerinde Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Dereköy Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin K. (46), ile Erhan Y. (36) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Şahin K. yanında getirdiği av tüfeği ile ateş açtı. Olayda baba Erhan Y., eşi Sevgi Y. (28) ve çocukları Mehmet Ali Y. (11) yaralandı.

TARTIŞTIĞI ADAMI, EŞİNİ VE ÇOCUĞUNU AV TÜFEĞİYLE YARALADI

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ağlasun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren Erhan Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.