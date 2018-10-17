Airbus, NASA için yaşam alanı ve laboratuvar modülü üretecek

Uçak üretim şirketi olan Airbus, NASA'nın Ay'ın yörüngesinde dolaşacak Gateway (NASA tarafından başlatılmış, Ay ve Mars için -başta insanlı olmak üzere- insanlı/insansız yolculuğu kapsayan bir proje) projesiyle Uzay İstasyonu'na bağlanmak üzere 6.5 metreşer uzunlukta yaşam alanı ve laboratuvar üretecek.

Önümüzdeki 15 ay içerisinde tasarımı ve özellikleri belirlenecek olan modüller 6.5 metre uzunluğun yanında 9 ton ağırlığa sahip olacak. Airbus üreteceği modüller için; yeniden yakıt doldurma (yakıt ikmali), modül bağlama çıkarma ve ileri seviye telekomünikasyon konularında çalışmalar yapacak.

Airbus'ın Savunma ve Uzay bölümü, Stevenage'de konumlandırılmış montaj tesisinde, gelişmiş uydular ve uzay araçları halihazırda üretiyor. NASA Gateway Merkez Uzay İstasyonu'nu 2020 yılında Ay'ın yörüngesine oturtacak. Gateway projesinin Uluslararası Uzay İstasyonu'nun aksine, sürekli olarak insan bulundurmasının gerekmeyeceği de açıklanan bilgiler arasında.

(Webtekno)