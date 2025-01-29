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AJet duyurdu! İstanbul-Bişkek uçuşları 24 Mart'tan itibaren başlıyor

Türkiye'nin genç hava yolu markası AJet, yurt dışı uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. AJet, İstanbul'dan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e direkt uçuşlarını, 24 Mart 2025 tarihinden itibaren başlatıyor.

Haber Merkezi29 Ocak 2025 Çarşamba 17:14 - Güncelleme:
AJet duyurdu! İstanbul-Bişkek uçuşları 24 Mart'tan itibaren başlıyor
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Ankara-Bişkek hattında direkt uçuşları bulunan AJet, Orta Asya'daki varlığını güçlendirerek Türk Cumhuriyetleri'ndeki uçuş ağını genişletme stratejisini sürdürüyor. AJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kırgızistan'ın Manas Uluslararası Havalimanı'na direkt seferleri haftada 4 gün olarak yapılacak.

BİLETLER 99 DOLARDAN BAŞLAYAN FİYATLARLA SATIŞTA

Misafirlerine konforlu ve ekonomik seyahat imkanı sunan AJet, İstanbul-Bişkek seferleri için fiyat tarifesini belirledi. Yeni hattın biletleri 99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

AJET, UÇUŞ AĞINI HIZLA BÜYÜTÜYOR

İlk uçuşunu 31 Mart 2024 tarihinde AJet olarak yapmasından bu yana, İstanbul-Bişkek hattı ile yurt dışı uçuş ağına 13'üncü yeni dış hattını ekledi.

  • AJet
  • Bişkek uçuş
  • genç hava yolu

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