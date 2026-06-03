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AJet filosuna 10 günde 4 yeni uçak katıldı

AJet, son 10 günde fabrika çıkışlı 4 Boeing 737-8 MAX uçağını filosuna kattı.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 11:59 - Güncelleme:
AJet filosuna 10 günde 4 yeni uçak katıldı
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet, filosunu yeni nesil ve çevreci uçaklarla güçlendirmeye devam ediyor.

TC-OHZ, TC-OHO, TC-VFA ve TC-VFC kuyruk tescilli fabrika çıkışlı uçaklar, teslim süreçlerinin tamamlanmasının ardından ABD'nin Seattle kentinden Türkiye'ye getirildi. Böylece son 10 günde AJet filosuna 4 yeni Boeing 737-8 MAX uçağı daha dahil oldu.

Koltuk montajları ve kabin donanımları tamamlanan uçakların bir bölümü, tarifeli seferlerde hizmet vermeye başladı. Yeni teslimatlarla Ağustos 2025'ten bu yana AJet filosuna katılan fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçak sayısı 28'e ulaştı.

AJet'in yıl sonuna kadar Boeing ve Airbus teslimatlarını sürdürmesi, filonun yüzde 76'sını yeni nesil uçakların oluşturması hedefleniyor.

Yakıt verimliliği, operasyonel performansı ve çevresel sürdürülebilirlik avantajlarıyla öne çıkan yeni nesil uçaklar, AJet'in misafirlerine daha konforlu ve verimli bir seyahat deneyimi sunmasına katkı sağlayacak.

  • Boeing 737-8 MAX
  • filo
  • uçak ekleme

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