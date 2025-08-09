AJet filosunu gençleştirmeye devam ediyor! Boeing 737-8 MAX İstanbul'da

ABD'de test uçuşları ve teknik kabul süreçleri yapılan TC-OHA tescilli yeni Boeing 737-8 MAX uçağı, 9 Ağustos Cumartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. ABD'den kalkış yapan ve 12 saat 30 dakika süren uçuşun ardından İstanbul'a inen uçak, AJet ekipleri tarafından karşılandı.

KOLTUK MONTAJI VE STANDARDİZASYON SÜRECİ BAŞLIYOR

ABD'de tüm test uçuşlarını başarıyla tamamlayan TC-OHA tescilli Boeing 737-8 MAX uçağı, İstanbul'da AJet'in operasyonel gereksinimlerine uygun şekilde standardizasyona tabi tutulacak. Uçağa yerli üretim Minigram adı verilen daha konforlu ve daha ince koltuklar monte edilecek. Kabin donanımları ve koltuk montajı işlemlerinin ardından uçak tarifeli seferlere başlayacak.

AJET FİLOSUNA AĞUSTOSTA 3 ADET BOEİNG 737 MAX- 8 KATILACAK

AJet, ağustos ayı içerisinde toplam 3 adet fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağını filosuna katmayı planlıyor. İstanbul'a gelen ilk uçağın ardından, TC-OHB ve TC-OHC tescillerini taşıyan iki yeni Boeing 737-8 MAX uçağı daha ABD'den Türkiye'ye getirilecek.

KEREM SARP: FİLOMUZU YENİ NESİL UÇAKLARLA BÜYÜTECEĞİZ

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Boeing 737-8 MAX'in AJet filosuna katılmasıyla ilgili konuştu. Kerem Sarp, "Filo yatırımlarımız, misafirlerimizin memnuniyetini artırma ve sürdürülebilir operasyon hedeflerimiz doğrultusunda şekilleniyor. Boeing 737-8 MAX uçaklarıyla filomuzun yaş ortalamasını düşürürken, aynı zamanda yakıt verimliliğini artırıyor, karbon emisyonlarını azaltıyoruz. 2025 yılında filomuza girmeye başlayan yeni nesil uçaklar yıl sonuna kadar devam edecek. 2026 yaz dönemi itibarıyla filomuz büyük oranda yeni nesil uçaklardan oluşacak." dedi.

SIFIR UÇAKLAR EYLÜLDE TARİFELİ SEFERLERE BAŞLAYACAK

Modern teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve çevreci motorlarıyla dikkat çeken Boeing 737-8 MAX uçakları, Eylül 2025 itibarıyla AJet'in tarifeli seferlerinde kullanılmaya başlanacak. AJet'in filosuna dahil ettiği yeni uçaklar, yolcularına daha konforlu bir seyahat deneyimi sunarken, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine de önemli katkı sağlayacak.

2027'YE KADAR 45 YENİ UÇAK

AJet, 2025-2027 yılları arasında toplam 45 adet fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağını filosuna katmayı hedefliyor. Bu büyük filo dönüşüm programı, AJet'in yenilikçi ve ekonomik hava taşımacılığı vizyonunun önemli bir parçasını oluşturuyor.