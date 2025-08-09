İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2025 Cumartesi / 15 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AJet filosunu gençleştirmeye devam ediyor! Boeing 737-8 MAX İstanbul'da
Güncel

AJet filosunu gençleştirmeye devam ediyor! Boeing 737-8 MAX İstanbul'da

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, filosunu gençleştirme ve büyütme hedefi doğrultusunda ilerliyor. AJet'in ağustos ayı içerisinde filosuna katacağı fabrika çıkışlı 3 adet Boeing 737-8 MAX uçağından ilki İstanbul'a getirildi.

HABER MERKEZİ9 Ağustos 2025 Cumartesi 16:56 - Güncelleme:
AJet filosunu gençleştirmeye devam ediyor! Boeing 737-8 MAX İstanbul'da
ABONE OL

ABD'de test uçuşları ve teknik kabul süreçleri yapılan TC-OHA tescilli yeni Boeing 737-8 MAX uçağı, 9 Ağustos Cumartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. ABD'den kalkış yapan ve 12 saat 30 dakika süren uçuşun ardından İstanbul'a inen uçak, AJet ekipleri tarafından karşılandı.

KOLTUK MONTAJI VE STANDARDİZASYON SÜRECİ BAŞLIYOR

ABD'de tüm test uçuşlarını başarıyla tamamlayan TC-OHA tescilli Boeing 737-8 MAX uçağı, İstanbul'da AJet'in operasyonel gereksinimlerine uygun şekilde standardizasyona tabi tutulacak. Uçağa yerli üretim Minigram adı verilen daha konforlu ve daha ince koltuklar monte edilecek. Kabin donanımları ve koltuk montajı işlemlerinin ardından uçak tarifeli seferlere başlayacak.

AJET FİLOSUNA AĞUSTOSTA 3 ADET BOEİNG 737 MAX- 8 KATILACAK

AJet, ağustos ayı içerisinde toplam 3 adet fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağını filosuna katmayı planlıyor. İstanbul'a gelen ilk uçağın ardından, TC-OHB ve TC-OHC tescillerini taşıyan iki yeni Boeing 737-8 MAX uçağı daha ABD'den Türkiye'ye getirilecek.

KEREM SARP: FİLOMUZU YENİ NESİL UÇAKLARLA BÜYÜTECEĞİZ

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Boeing 737-8 MAX'in AJet filosuna katılmasıyla ilgili konuştu. Kerem Sarp, "Filo yatırımlarımız, misafirlerimizin memnuniyetini artırma ve sürdürülebilir operasyon hedeflerimiz doğrultusunda şekilleniyor. Boeing 737-8 MAX uçaklarıyla filomuzun yaş ortalamasını düşürürken, aynı zamanda yakıt verimliliğini artırıyor, karbon emisyonlarını azaltıyoruz. 2025 yılında filomuza girmeye başlayan yeni nesil uçaklar yıl sonuna kadar devam edecek. 2026 yaz dönemi itibarıyla filomuz büyük oranda yeni nesil uçaklardan oluşacak." dedi.

SIFIR UÇAKLAR EYLÜLDE TARİFELİ SEFERLERE BAŞLAYACAK

Modern teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve çevreci motorlarıyla dikkat çeken Boeing 737-8 MAX uçakları, Eylül 2025 itibarıyla AJet'in tarifeli seferlerinde kullanılmaya başlanacak. AJet'in filosuna dahil ettiği yeni uçaklar, yolcularına daha konforlu bir seyahat deneyimi sunarken, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine de önemli katkı sağlayacak.

2027'YE KADAR 45 YENİ UÇAK

AJet, 2025-2027 yılları arasında toplam 45 adet fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağını filosuna katmayı hedefliyor. Bu büyük filo dönüşüm programı, AJet'in yenilikçi ve ekonomik hava taşımacılığı vizyonunun önemli bir parçasını oluşturuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.