AJet ile 9 Euroya Yurt Dışı Seyahati

Misafirlerine erişilebilir fiyatlarla seyahat alternatifleri sunan AJet'in, Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan kutsal toprakların yer aldığı Arap Yarımadası'na uzanan 55 noktaya dış hat seferleri bulunuyor. Kampanya kapsamında 25 – 26 Şubat 2025 tarihlerinde satışa sunulan indirimli biletler, 1 Mart - 28 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Özel rotalarda biletler, 1 eurodan başlayan fiyatlarla