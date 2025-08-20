AJet ile Avrupa seyahati 9 Euro

AJet'in indirimli bilet kampanyası, sonbahardan ilkbahara uzanan geniş bir tarih aralığında Avrupa seyahati planlama fırsatı sunuyor. Kampanya, aralarında Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç'in yer aldığı Avrupa ülkelerinden Türkiye varışlı ve çıkışlı seferleri kapsıyor. İndirimli biletler; 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00'dan, 22 Ağustos 2025 saat 23:59'a kadar satışta olacak. Biletler, 15 Eylül 2025 – 19 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

KAMPANYA İLE 8 KG KABİN BAGAJI HAKKI

Misafirlerine erişilebilir fiyatlarla yolculuk imkanı sunan AJet'in kampanyasında, AJet Mobil ve AJet.com üzerinden satın alınan biletlerin 8 kg ücretsiz kabin bagajı hakkı bulunuyor. Ayrıca basic paketler kapsamında; 10 kg'ye kadar olan ek uçak altı bagaj ücreti 5 euro, 11-20 kg arası ek uçak altı bagaj ücreti ise 9 euro olacak.

112.224 KOLTUK SATIŞTA