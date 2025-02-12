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AJet ile Ramazan ayında yurt içi uçuşlar 699 TL

Türkiye'nin genç hava yolu şirketi AJet, Ramazan ayını kapsayan ve yurt içi uçuşlarda geçerli olan indirimli bilet kampanyasını başlattı. Kampanya ile, indirimli biletler 699 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

12 Şubat 2025 Çarşamba 11:24 - Güncelleme:
AJet ile Ramazan ayında yurt içi uçuşlar 699 TL
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Türkiye'de en geniş uçuş ağına sahip hava yolu şirketlerinden AJet, misafirlerini Ramazan ayında farklı şehirlerdeki yakınlarıyla buluşturuyor. Yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet'in indirimli biletleri, 12 Şubat 2025 tarihinde saat 11:00'den 13 Şubat 2025 saat 23:59'a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 24 Şubat – 25 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

İNDİRİMLİ 100 BİN BİLET SATIŞTA

Misafirlerine erişilebilir fiyatlarla seyahat alternatifleri sunan AJet'in indirimli bilet kampanyasında, 100 bin koltuk satışı yapılacak. Tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön uçuşları kapsayan kampanya ile, vergi ve harçlar dahil 699 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan 'basic' biletler, sadece AJet.com ve AJet mobil uygulamasından alınabilecek.

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