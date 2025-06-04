AJet, İskandinavya'ya uçuyor: İstanbul-Stokholm seferleri başladı

AJet'in İstanbul'dan, İsveç'in başkenti Stokholm'e ilk seferi öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hat açılış töreni yapıldı. Tören sonrası ilk seferini yapan uçak, 3 saat 40 dakika süren yolculuğun ardından Stokholm Arlanda Havalimanı'na indi.

Arlanda Havalimanı'nda yapılan karşılama törenine; Türkiye Cumhuriyeti Stokholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, AJet üst yönetimi ve iki havalimanı yöneticileri katıldı.

Kerem Sarp: Stokholm hattı ile bölgeye turist taşımayı hedefliyoruz

Hat açılışının ardından açıklamalarda bulunan AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, "AJet olarak Ankara'nın ardından İstanbul'dan da Stokholm'e direkt uçuş başlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni hattımızın, iki ülke arasındaki diplomatik temaslara, turizm ve ticaret hacmine katkı sağlamasını temenni ediyoruz" dedi.

Yapılan saha analizleri ve fizibilite çalışmaları sonucu Stokholm hattında ciddi bir yolcu potansiyeli olduğunu belirten Kerem Sarp, "Stokholm hattı ile sadece Türkiye'ye değil, bölgeye de turist taşımayı hedefliyoruz. İsveç ve Nordik ülkeleri Afganistan, İran, Irak, Pakistan gibi ülkelerden çok fazla etnik nüfusa sahip. Bu hattımız, yeni dönemde; Avrupa'dan, başta Türkiye olmak üzere bu bölgelere gelmek isteyenler için önemli bir rota olacak." dedi.

Kerem Sarp: 2026'da 7 yeni ülkede 15 yeni hat açacağız

3 günde 3 yeni dış hat açılışı yaptıklarını vurgulayan Kerem Sarp, "Yeni hatlarımız ile, yurt dışındaki destinasyon sayısını 34 ülkede 59 noktaya çıkardık. İç hatlarda sefer yaptığımız 41 nokta ile birlikte toplam 100 noktaya uçuş yapıyoruz. 2026 yılında ise Avrupa pazarı ağırlıklı olmak üzere, 7 yeni ülkede 15 yeni hat açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Kerem Sarp: Amacımız Türkiye'ye gelen yolcu sayısını artırmak

Son dönemde bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları ile birlikte deniz turizmi dışında da, turizmi çeşitlendirmeye yönelik çalışmalara katkı vermeye çalıştıklarını dile getiren Kerem Sarp, "Ülkemizin tarihi, kültürel ve gastronomi alanında da ciddi bir turizm potansiyeli var. Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Konya, Eskişehir gibi şehirlere turist getirmeye başladık. Özellikle kültür turizmi, gastronomi, sağlık turizmi gibi alanlarda daha fazla turisti taşımak istiyoruz." dedi.

Türk dizilerinin ve insanlara deneyim sunmak açısından influencer'ların da tanıtıma katkısı olduğunu ifade eden Kerem Sarp, özellikle yurt dışından getirdikleri influencer'ların etkileşim yarattığını gözlemlediklerini kaydetti.

AJet, zamanında kalkışta Eurocontrol bölgesinin üzerinde

Operasyonel süreçlerini her geçen gün iyileştirdiklerini de vurgulayan Kerem Sarp, "Zamanında Kalkış Oranında" Eurocontrol bölgesinin üzerinde performans gösterdiklerini söyledi.

AJet, havacılık literatürüne geçti

Kerem Sarp, "Havacılık literatüründe aynı anda 80 uçakla, günde 400'ün üzerinde tarifeli seferle başlayan bir havayolu şirketi örneği yok. Genelde bir havayolu 3-5 uçakla ve charter seferler ile işe başlar. Çok şükür biz bunu başardık. Bu yönüyle de AJet, havacılık literatürüne girdi." dedi.

Kerem Sarp: AJet, 2027'de dünyanın en genç uçak filosuna sahip olacak

AJet Genel Müdürü Sarp, uçak filosuyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Kerem Sarp "Beklediğimiz uçak siparişleri zamanında gelirse, AJet 2027'de dünyanın en genç uçak filosuna sahip olacak. 2026 yılında filomuzun yüzde 67'sinin 1-2 yaş aralığında yeni nesil uçaklardan oluşmasını hedefliyoruz. Ayrıca Temmuz ayından itibaren tamamen yerli üretilen koltukları uçaklarımıza monte etmeye başlayacağız. Minigram adını verdiğimiz daha konforlu, daha ince koltukları uçaklarımıza koymuş olacağız. Uçak içi konforunu bu şekilde artıracağız." dedi.

Kerem Sarp: Yapay zekayı kullanmaya başladık

AJet'in teknolojik yatırımlarına da değinen Kerem Sarp, "Dijitalleşme anlamında, yolcu deneyimi anlamında, web/mobil uygulamasında ve diğer kanallarımızda süreçleri hızla iyileştiriyoruz. Aynı şekilde operasyonel süreçlerin de büyük bir kısmını optimize ettik. Yapay zekayı süreçlerimizde kullanmaya başladık. İş akışlarımız daha verimli hale geldi. AJet'in yenilenen uçakları, yenilenen uçak içi koltukları ve teknolojisiyle daha dijitalleşmiş, seyahat anlamında daha konforlu deneyim sunan bir hava yolu olduğunu hep birlikte göreceğiz." dedi.

Kerem Sarp: Kalplere dokunmaya gayret ediyoruz

Türkiye'nin en geç hava yolu olarak kalplere dokunmaya gayret ettiklerini belirten Kerem Sarp, "Özellikle kabin personelimiz misafirlerimizle birebir iletişim halinde, onlar aracılığıyla misafirlerimizi farklı hissettirmeye, duygusal bağ kurmaya çalışıyoruz. Kabin ekibi uçağa geçmeden bize gelen notları onlarla paylaşıyoruz. Çocuklu aileler, sağlıkla ilgili bir sıkıntısı ya da uçuş korkusu olan yolcularımız olduğunda onlara daha farklı davranmaya, gönül bağı kurmaya ve sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Bir çocuğun ilk deneyiminin güzel geçmesi, bununla ilgili bize yazması çok değerli." dedi.

AJet, her gün Stokholm'e uçacak

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Stokholm Arlanda Havalimanı arasındaki direkt seferler, yaz sezonu boyunca haftanın her günü karşılıklı yapılacak. AJet'in İstanbul -Stokholm hattındaki sefer sıklığı, hem turizm hem de ticari amaçlı kenti ziyaret edecek yolculara seyahat planlarında esneklik sunacak.