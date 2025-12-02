İSTANBUL 15°C / 8°C
Güncel

AJet, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a İstanbul'dan direkt seferlere başladı

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, Orta Doğu'nun önemli kentlerinden biri olan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a İstanbul'dan direkt seferlere başladı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na ilk sefer 2 Aralık'ta yapıldı.

HABER MERKEZİ2 Aralık 2025 Salı 16:34 - Güncelleme:
AJet, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a İstanbul'dan direkt seferlere başladı
Ankara ve Adana'dan Beyrut'a seferleri olan AJet, İstanbul – Beyrut hattını 2 Aralık 2025 tarihinde düzenlediği seferle açtı. 1 saat 45 dakika süren yolculuğun ardından uçak, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda törenle karşılandı. Törene AJet ve havalimanı üst yönetimi katıldı.

AJet, köklü tarihi, çok kültürlü yapısı ve gastronomisi ile Orta Doğu'nun önemli şehirlerinden Beyrut'a haftanın her günü İstanbul'dan sefer düzenleyecek.

Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika'da uçuş ağını kararlılıkla genişleten AJet'in yeni hattı, iki ülke arasındaki turizm ve ticaret potansiyelinin gelişimine katkı sağlayacak.

