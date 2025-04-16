AJet ve İstanbul Çocukları Vakfından başarılı öğrencilere seyahat desteği

Türk Hava Yollarının (THY) Yeşilköy'deki Genel Müdürlük Binası'nda düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, İstanbul Çocukları Vakfı Müdürü Zuhal Akpınar ile vakfın mütevelli heyeti üyeleri, AJet yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Davut Gül, İstanbul Çocukları Vakfının, İstanbul Valisi başkanlığında 25 hayırseverden oluşan mütevelli heyetiyle yönetildiğini söyledi.

Vakfın 25 yıldan bu yana başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirten Gül, son iki yıldır dezavantajlı, üstün yetenekli ve üstün zekalı çocuklara odaklanıldığını dile getirdi.

Gül, protokolün üstün zekalı çocuklara yönelik olduğunu aktararak, "Cumhurbaşkanımız tüm il valilerine, gençlere, özel yeteneği olan çocuklara, özel ilgilenilmesi gereken çocuklara sahip çıkılması, devletin imkanlarının bu kardeşlerimize sunulması konusunda talimatları var. Türkiye'nin neresinde olursa olsun 500 tam puan aldıysa ve İstanbul'daki okullarda okumaya başladıysa, onlara düzenli burs veriyoruz. Geçen sene ve bu sene bizi tercih edenlerin tamamına burs verdik. Öğrencilerimizin önemli bir kısmı Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen çocuklar." ifadelerini kullandı.

Çocukların yardıma ihtiyacı olmasa da desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"Bunlar bizim milli takımımız. Toplantıya katılan çocukların, uçaklardan bahsedildiği sırada duydukları heyecanı gözlerinde gördüm. Biz 10 sene sonra uçak yapacak öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Her birimizin çocuğu, kardeşi var. 500 tam puan almanın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu çocuklarımızın memleketlerinden gelirken ya da ara tatilden evlerine dönerken bunun maddi kısmını düşünmeden yolculuk yapacakları bir ortam oluşturmak istiyoruz. Öğrencilerimizin tamamı İstanbul'dan gelmiyor. İstanbul'da yaşayan öğrencilerimize de tarihi ve turistik yerlere, gidilmesi gereken şehirlere ve Anadolu'da gidilmesi gereken yerlere bilet anlamında destek verilecek."

TURİZM BÖLGELERİNE ÖĞRENCİLER İÇİN TURLAR YAPILACAK

Vali Gül, başta Ahmet Bolat olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat da çocuklarla ilgili düzenlenen her projenin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

İstanbul Valiliği ve İstanbul Çocukları Vakfı ile protokol imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Polat, şunları kaydetti:

"İstanbul Çocukları Vakfı tarafından seçilen her öğrencimiz için dört adet uçuş biletinin yanı sıra İstanbul'a ilk gelişlerinde 20 kilo ekstra bagaj hakkı tanıyacağız. Öğrencilerimizle reklam filmi çekeceğiz. Ayrıca Göbeklitepe, Çanakkale, Malazgirt gibi bölgelere, daha önce ziyaret etmemiş 10 öğrencimize ve onlara eşlik edecek 3 refakatçi öğretmenimize her yıl kültürel tur ulaşım sponsorluk desteği vereceğiz. Bunun yanı sıra Türkiye'nin kültürel turizmine katkı sağlayan turizm bölgelerimize yapacağımız turlarla öğrencilerimizin daha önce görmediği yerleri görmelerini sağlayacağız. İlk etapta 450 öğrencimize destek vereceğiz."

Bolat, bilet alımlarında şehit yakınları ve gaziler ile engellilere çeşitli indirim yapıldığını anlattı.

Daha önce Van'da hiç uçak seyahati yapmamış çocuklara yönelik bir proje gerçekleştirdiklerini aktaran Bolat, Hatay'da bir okula kurdukları kütüphanenin açılışını da yakın zamanda yapacaklarını kaydetti.

Protokolün imzalandığı törende Ahmet Bolat, Vali Gül'e AJet'in maket uçağını hediye ederken Gül de Bolat'a teşekkür belgesi verdi.