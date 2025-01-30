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AJet'in Rusya'daki ikinci rotası: St. Petersburg oldu

Yurt dışı uçuş ağını hızla genişleten AJet, Rusya'daki ikinci hattını açmaya hazırlanıyor. AJet'in İstanbul - St. Petersburg arasında her gün yapılacak direkt uçuşları 15 Mart 2025 itibariyle başlıyor.

30 Ocak 2025 Perşembe 15:23 - Güncelleme:
AJet'in Rusya'daki ikinci rotası: St. Petersburg oldu
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Son dönemde uluslararası büyüme stratejisinde önemli adımlar atan AJet, tarihi ve kültürel dokusuyla Rusya'nın kültür başkenti olarak anılan St. Petersburg'u uçuş ağına ekliyor. AJet'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile St. Petersburg Pulkovo Havalimanı arasındaki direkt seferleri, haftanın her günü yapılacak.

AJet'in, İstanbul -St. Petersburg hattındaki sefer sıklığı, Rusya'nın Avrupa'ya açılan kapısı olan kenti ziyaret edecek yolculara seyahat planlarında esneklik sunarken, iki ülke arasındaki turizm ve ticaret ilişkilerine de yeni bir ivme kazandıracak.

AJET İSTANBUL – ST. PETERSBURG BİLETLERİ 99 DOLARDAN BAŞLIYOR

Erişilebilir fiyatlarla uçuş imkanı sağlayan AJet, İstanbul–St. Petersburg biletlerini 99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. Hem iş, hem de tatil amaçlı seyahat edenler için ideal seçenekler sunan AJet, yolcularına uygun fiyatlarla konforlu bir yolculuk deneyimi yaşatıyor.

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