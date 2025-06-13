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AJet'in üç ülkeye uçuşları iptal oldu

AJet, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından İran, Irak ve Ürdün seferlerini 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar iptal etme kararı aldı.

AA13 Haziran 2025 Cuma 12:12 - Güncelleme:
AJet'in üç ülkeye uçuşları iptal oldu
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AJet, İran, Irak ve Ürdün uçuşlarını 16 Haziran'a kadar iptal etti.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın hava sahasını kapatması ve bölgedeki güvenlik endişesi, bazı ülkelerdeki hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.

AJet de uçuş güvenliği sorunları nedeniyle İran, Irak ve Ürdün seferlerini 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar iptal etti.

Şirketin Lübnan seferlerinin de gündüz şartlarında icra edilmesi, Irak üst geçişinde olan Orta Doğu seferlerinin ise ilgili hava sahası kullanılmadan yapılması planlanıyor.

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