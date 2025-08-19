AJet'in yeni uçaklarına yüzde yüz yerli üretim koltuklar

Fabrika çıkışlı uçaklarla filosunu genişleten Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, filosuna kattığı yeni Boeing 737-8 MAX uçaklarında artık yüzde yüz yerli ve milli üretim koltuklar kullanacak. Ağustos ayı başında AJet filosuna katılan iki Boeing 737-8 MAX uçağına yerli koltuklar montajlandı.

AJet'in filosuna katılacak olan tüm fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçaklarında "Miligram" adı verilen koltuklar yer alacak. Türk mühendislerinin ürettiği yerli koltuklar hem daha konforlu seyahat deneyimi sunacak hem de ekonomik katma değer sağlayacak.

BOEİNG UÇAKLARINA TÜRK MÜHENDİS ELİ

AJet, filosunu büyütürken yerli üretim hamlesini de öncelikli stratejileri arasına aldı. Türk Hava Yolları iştiraki olan TCI Aircraft Interiors tarafından Türk mühendislerin tasarlayıp ürettiği yüzde yüz yerli koltukların, AJet'in yeni Boeing uçaklarında kullanılması kararı alındı.

AJet'in filosuna kattığı TC-OHA ve TC-OHB tescilli iki Boeing 737-8 MAX uçağına EASA (Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı) sertifikasına sahip "Miligram" koltuklar monte edildi.

YERLİ KOLTUKLAR İLK KEZ AJET FİLOSUNDA KULLANILACAK

Yerli ve milli üretim koltukları tasarlayan TCI Aircraft Interiors Endüstriyel Tasarım Yöneticisi Burak Ünal, "Miligram" koltukların ilk kez AJet'in filosuna kattığı Boeing 737-8 MAX uçaklarında kullanıldığını açıkladı.

Burak Ünal, "THY iştiraki TCI mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Miligram koltuklar, ilk kez AJet'in filosuna kattığı yeni uçaklarda kullanılacak. Miligram koltuğumuz ince yapısı ve hafifliği sayesinde yolculara daha geniş bir diz mesafesi ve daha konforlu bir yolculuk sunuyor. Sırt yapısında kullandığımız karbon fiber malzeme sayesinde alternatiflerine göre daha hafif ve sağlam bir ürün sağlamış oluyoruz. Bu koltuklar, EASA'nın belirlediği bir dizi teste tabi tutuldu. Yanmazlık, statik ve dinamik testlerden geçti. Geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen karbon fiber malzeme sayesinde, AJet'in yakıt maliyetlerini düşürmesini, daha az karbon salınımı yapmasını ve daha çevreci bir hava yolu olmasını bu ürünümüzle destekliyoruz" dedi.

YÜZDE YÜZ YERLİ ÜRETİM KOLTUKLARLA KONFORLU YOLCULUK

AJet'in yeni Boeing uçaklarında kullanmayı tercih ettiği yüzde yüz yerli üretim koltuklar; dinamik, ergonomik, ince ve hafif tasarımıyla dikkati çekiyor. Geniş diz mesafesi, ferah oturma alanı ve modern tasarımıyla öne çıkan koltuklar, yolculara daha konforlu bir uçuş deneyimi sunuyor. Koltukların hafif olması yakıt tasarrufuna da önemli bir katkı sağlıyor. Yerli üretimin tercih edilmesi, ekonomik katma değer yaratması ve havacılık sektöründe dışa bağımlılığı azaltması açısından da önemli.

YENİ BOEİNG 737-8 MAX'LERDE YERLİ KOLTUKLAR OLACAK

AJet, 2025 yıl sonuna kadar fabrika çıkışlı 10'a yakın Boeing 737-8 MAX'i filosuna katmayı hedefliyor. Bu süreçte filoya katılan bütün Boeing 737-8 MAX uçakları yüzde yüz yerli üretim koltuklarla donatılacak. Modern teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve çevreci motorlarıyla dikkat çeken Boeing 737-8 MAX uçakları yerli üretim koltuklarla birleşerek gökyüzünde Türk mühendisliğinin gururunu temsil edecek.

MİLİGRAM B737 KOLTUKLARIN ÖZELLİKLERİ:

· 23 derecelik sırt yaslanma açısıyla daha konforlu yolculuk

· 4 cm'lik zarif kolçaklar

· 45 cm'lik oturma genişliği

· 35 cm'lik oturum yüksekliği

· 76 cm'lik koltuk arası mesafe

· Hafif ve yanmaz suni deri koltuk kılıfları

· Telefon tutucu ve kişisel depolama/sabitleme alanları