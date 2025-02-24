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AJet'te bagaj takibinde yeni dönem

Türkiye'nin genç ve yenilikçi hava yolu markası AJet, yolcularının bagaj takibini daha hızlı yapması için yeni bir uygulamayı devreye aldı.

Haber Merkezi24 Şubat 2025 Pazartesi 11:03 - Güncelleme:
AJet'te bagaj takibinde yeni dönem
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Find My Share Item Location" (Nesne Konumunu Paylaş) uygulamasıyla, kayıp, geciken veya unutulan bagajlar daha çabuk yolculara teslim edilecek.

Misafirlerine yenilikçi imkanlar sunan AJet, sefer sonrasında kayıp, geciken veya unutulan bagajların yolculara teslimi sürecini hızlandırmak için harekete geçti. Apple'ın "Find My Share Item Location" uygulamasıyla, kayıp/geciken bagajların tespit edilmesi ve yolculara ulaştırılması artık çok daha hızlı ve kolay olacak.

AJet misafirleri, AirTag veya "Find My" uyumlu ağ aksesuarlarının konumunu güvenli bir şekilde AJet ile paylaşarak bagajlarını daha kısa sürede teslim alabilecek. Uygulama ile kayıp bagaj sürecinde yaşanan belirsizliklerin en aza indirilmesi ve AJet misafirlerinin memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Misafirlerine daha konforlu ve iyi seyahat deneyimleri sunmak amacıyla, çalışmalarına yön veren AJet'in yeni uygulamasında, bagaj konumları https://ajet.com/tr/bagaj-takip adresi üzerinden AJet ile paylaşılabilecek.

  • AJet
  • hava yolu
  • bagaj takip

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