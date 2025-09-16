AJet'ten “Birlikte Uçuran” kampanya

Türkiye'nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, yurt içi seferlerde indirim kampanyası başlattı. Kampanya ile alınan biletler, belirlenen tarih aralığında salı, çarşamba, perşembe günleri yapılacak seyahatlerde ikinci yolcuya yüzde 30 indirim, üç ve üzeri yolcuya yüzde 35 indirim fırsatı sunuyor.

HAFTANIN 3 GÜNÜ İNDİRİMLİ UÇMA FIRSATI

Yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet'in indirimli bilet kampanyası, 1 Ekim 2025 – 13 Mart 2026 tarihleri arasında haftanın 3 günü (salı, çarşamba, perşembe) yapılacak tüm yurt içi seyahatlerde geçerli olacak. Kampanya kapsamında ayrıca, koltuk seçimleri yüzde 50 indirimli alınabilecek.

İndirimli biletler, 16 Eylül 2025 tarihinde saat 12:00'den 18 Eylül 2025 saat 23:59'a kadar sadece AJet.com ve AJet Mobil Uygulaması üzerinden satışta olacak.