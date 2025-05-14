İSTANBUL 18°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2025 Çarşamba / 17 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7956
  • EURO
    43,6911
  • ALTIN
    4039.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AJet'ten Yaz Kampanyası: 40 Dolara Yurt Dışı Seyahati
Güncel

AJet'ten Yaz Kampanyası: 40 Dolara Yurt Dışı Seyahati

Erişilebilir fiyatlarla ayrıcalıklı seyahat deneyimi sunan AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. AJet'in yurt dışı indirimli bilet kampanyası ile, Türkiye çıkışlı biletler vergiler dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

14 Mayıs 2025 Çarşamba 10:08 - Güncelleme:
AJet'ten Yaz Kampanyası: 40 Dolara Yurt Dışı Seyahati
ABONE OL

AJet'in yurt dışı kampanyası; Roma'dan Londra'ya, Stockholm'den Paris'e, Şarm-El Şeyh'ten Cezayir'e uzanan destinasyonlarda yaz seyahatini planlama fırsatı sunuyor. 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00'dan 15 Mayıs 2025 saat 23:59'a kadar satışta olacak AJet'in indirimli biletleri, 1 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

48.000 indirimli koltuk satışta

Yurt dışında 34 ülkeye 58 noktaya seferleri olan AJet, kampanya kapsamında; vergiler dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla 48.000 indirimli koltuk satışa çıkardı. Türkiye çıkışlı (KKTC hariç) yurt dışı varışlı direkt uçuşları kapsayan kampanya ile satışa sunulan indirimli 'basic' biletler; yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

  • AJet indirimli bilet
  • ucuz seyahat
  • uygun fiyatlı uçuş

ÖNERİLEN VİDEO

Bayraktar TB3'ler peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.