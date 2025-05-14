AJet'ten Yaz Kampanyası: 40 Dolara Yurt Dışı Seyahati

AJet'in yurt dışı kampanyası; Roma'dan Londra'ya, Stockholm'den Paris'e, Şarm-El Şeyh'ten Cezayir'e uzanan destinasyonlarda yaz seyahatini planlama fırsatı sunuyor. 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00'dan 15 Mayıs 2025 saat 23:59'a kadar satışta olacak AJet'in indirimli biletleri, 1 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
48.000 indirimli koltuk satışta
Yurt dışında 34 ülkeye 58 noktaya seferleri olan AJet, kampanya kapsamında; vergiler dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla 48.000 indirimli koltuk satışa çıkardı. Türkiye çıkışlı (KKTC hariç) yurt dışı varışlı direkt uçuşları kapsayan kampanya ile satışa sunulan indirimli 'basic' biletler; yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.