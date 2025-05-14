AJet'ten Yaz Kampanyası: 40 Dolara Yurt Dışı Seyahati

AJet'in yurt dışı kampanyası; Roma'dan Londra'ya, Stockholm'den Paris'e, Şarm-El Şeyh'ten Cezayir'e uzanan destinasyonlarda yaz seyahatini planlama fırsatı sunuyor. 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00'dan 15 Mayıs 2025 saat 23:59'a kadar satışta olacak AJet'in indirimli biletleri, 1 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

48.000 indirimli koltuk satışta