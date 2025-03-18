AJet'ten yaz kampanyası: Yurt dışı biletleri 19 euro

AJet'in yurt dışı kampanyası, Roma'dan Londra'ya, Berlin'den Paris'e, Saraybosna'dan Bakü ve Tiflis'e uzanan destinasyonlarda yaz seyahatini şimdiden planlama fırsatı sunuyor. Kampanya ile; 18 – 19 Mart 2025 tarihlerinde satışa çıkarılan ve 16 ülkeyi kapsayan indirimli biletler, 1 Mayıs – 19 Haziran 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

27.500 İNDİRİMLİ BİLET SATIŞTA