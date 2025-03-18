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AJet'ten yaz kampanyası: Yurt dışı biletleri 19 euro

Türkiye'nin genç hava yolu markası AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası ile yazı erken karşılıyor. AJet'in yurt dışı indirimli bilet kampanyasında, Türkiye çıkışlı ve varışlı biletler 19 euro/dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

HABER MERKEZİ18 Mart 2025 Salı 10:17 - Güncelleme:
AJet'ten yaz kampanyası: Yurt dışı biletleri 19 euro
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AJet'in yurt dışı kampanyası, Roma'dan Londra'ya, Berlin'den Paris'e, Saraybosna'dan Bakü ve Tiflis'e uzanan destinasyonlarda yaz seyahatini şimdiden planlama fırsatı sunuyor. Kampanya ile; 18 – 19 Mart 2025 tarihlerinde satışa çıkarılan ve 16 ülkeyi kapsayan indirimli biletler, 1 Mayıs – 19 Haziran 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

27.500 İNDİRİMLİ BİLET SATIŞTA

Misafirlerine erişilebilir fiyatlar sunan AJet, kampanya kapsamında 19 euro/dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla 27.500 indirimli bileti satışa çıkardı. Türkiye çıkışlı ve varışlı direkt uçuşları kapsayan kampanya ile satışa sunulan indirimli 'basic' biletler; yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

  • AJet indirimli bilet
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