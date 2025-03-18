AJet'ten yaz kampanyası: Yurt dışı biletleri 19 euro

AJet'in yurt dışı kampanyası, Roma'dan Londra'ya, Berlin'den Paris'e, Saraybosna'dan Bakü ve Tiflis'e uzanan destinasyonlarda yaz seyahatini şimdiden planlama fırsatı sunuyor. Kampanya ile; 18 – 19 Mart 2025 tarihlerinde satışa çıkarılan ve 16 ülkeyi kapsayan indirimli biletler, 1 Mayıs – 19 Haziran 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
Misafirlerine erişilebilir fiyatlar sunan AJet, kampanya kapsamında 19 euro/dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla 27.500 indirimli bileti satışa çıkardı. Türkiye çıkışlı ve varışlı direkt uçuşları kapsayan kampanya ile satışa sunulan indirimli 'basic' biletler; yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.