AJet'ten yeni sefer kararı! Mart ayında başlayacak

AJet, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a İstanbul'dan seferlerin 2 Mart'ta, Ankara'dan ise 5 Mart'ta başlayacağını duyurdu.

31 Aralık 2025 Çarşamba 16:54
AJet'ten yeni sefer kararı! Mart ayında başlayacak
AJet'ten yapılan açıklamada, hattın açılışına özel olarak 35 dolardan başlayan fiyatlarla avantajlı biletlerin satışa çıktığı belirtilerek, 2 Mart'tan itibaren haftada 5 kez İstanbul'dan, 5 Mart'tan itibaren haftada 2 kez Ankara'dan düzenlenen seferlerle Tiran'a uçuşların başlayacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, 2025 yılı boyunca onlarca yeni hat açılışını paylaşmanın heyecanını yaşadıklarını kaydederek, "Şimdi ise bu özel yılı, bir başka yeni hattımızın duyurusuyla geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Arnavutluk'un başkenti Tiran'a uçuşlarımız, İstanbul'dan 2 Mart, Ankara'dan ise 5 Mart itibarıyla başlıyor. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Seferler, İstanbul'dan pazartesi, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar, Ankara'dan ise perşembe ve cumartesi günleri yapılacak.

