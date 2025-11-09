İSTANBUL 23°C / 14°C
Güncel

AK Kütüphane, bu kez söyleşilere ev sahipliği yapacak! İlk konuk Ömer Çelik

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı, 'Kütüphane Sohbetleri' programını başlattı. Programın ilk konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik olacak.

AA9 Kasım 2025 Pazar 13:24 - Güncelleme:
AK Kütüphane, bu kez söyleşilere ev sahipliği yapacak! İlk konuk Ömer Çelik
AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığının "Kütüphane Sohbetleri" adıyla başlattığı programın ilk konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik olacak.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı, kültür ve fikir dünyasını buluşturacak yeni bir etkinlik serisini hayata geçiriyor.

Yenilenen yapısıyla Ankara'nın kültür duraklarından biri haline gelen AK Kütüphane, bu kez söyleşilere ev sahipliği yapacak.

11 Kasım Salı günü AK Parti Kongre Merkezi'ndeki kütüphanede gerçekleştirilecek programın ilk konuğu Parti Sözcüsü Ömer Çelik olacak.

- FARKLI KESİMLERDEN İSİMLER BİR ARAYA GETİRİLECEK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Merkezi'mizde başlatacağımız Kütüphane Sohbetleri programının ilk buluşmasını, Genel Başkan Yardımcımız ve Parti Sözcümüz Sayın Ömer Çelik ile gerçekleştireceğiz. Ömer Çelik Bey, AK Parti'mizin kuruluşundan bu yana bu büyük başarı öyküsünün içinde ve bize kendi hikayesi üzerinden Türkiye'nin hikayesini anlatacak." ifadelerini kullandı.

Kültür ve sanatı birleştirici bir güç olarak gördüklerini belirten Yayman, çok farklı kesimlerden isimleri bu sohbetlerde ağırlayacaklarını söyledi.

Yayman, "Bu anlamlı buluşmada, hem kültür ve sanat çalışmalarımızı istişare edecek hem de ülkemizin fikir ve düşünce dünyasına dair keyifli buluşmalar gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

