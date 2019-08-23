Başkan Erdoğan: Bu dava AK Parti'nin 18 yılının çok ötesinde bir davadır
AK Parti 18. yıl dönümünü kutluyor. Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümünü kutlamasında konuşuyor. Başkan Erdoğan, 'Bu dava AK Parti'nin 18 yılının çok ötesinde bir davadır' dedi.
Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Geride bıraktığımız 18 yılda partimiz yetiştirdiği kadrolarla yeni bir safhaya geçmiştir
Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi okunmamıştır şimdiden sonra da okunmayacaktır
AK Parti organik bir partidir, içeriden ve dışarıdan kulağına üflenen suflelerle milletin içinde olmadığı her türlü hesaba kapalı bir parti olarak kurulmuş ve hep bu şekilde yol yürümüştür
Biz tek vazifemizi halka ve hakka hizmet olarak görüyoruz. Bu dava AK Parti'nin 18 yılının çok ötesinde bir davadır
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