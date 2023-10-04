İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2023 Çarşamba / 20 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5511
  • EURO
    28,8684
  • ALTIN
    1613.42
  • BIST100
    8513.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi için geri sayım başladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarından bilgi aldı
Güncel

AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi için geri sayım başladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarından bilgi aldı

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde 'ortak akıl' vurgusu yapılacak, birlik ve beraberlik mesajı verilecek.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 08:13 - Güncelleme:
AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi için geri sayım başladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarından bilgi aldı
ABONE OL

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, 7 Ekim Cumartesi günü Ankara Arena'da gerçekleştirilecek AK Parti 4.Olağanüstü Kongresi'nin hazırlık çalışmalarında sona gelindi.

Danıştay'da düzenlenen Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni ve IASAJ Seminer Kapanış Toplantısı programının ardından AK Parti Genel Merkezi'ne geçen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, kongre çalışmalarına ilişkin kurmaylarından bilgi aldı.

Ankara Arena'da yapılacak AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nin sloganları, "Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni Hep İleri" ve "Cumhuriyet'in Yüz Akı Türkiye'nin Ortak Aklı" olarak belirlendi.

Geniş katılımın hedeflendiği kongrede MKYK'nin yenilenmesi beklenirken, tüzükte herhangi bir değişikliğin yapılmayacağı öğrenildi.

Kongreye, CHP, MHP, İYİ Parti, DSP, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve HÜDA-PAR da davet edildi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • AK Parti
  • AK Parti 4Olağanüstü Kongresi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.