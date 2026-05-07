AK Parti 5 belde belediye başkanlığı için adaylarını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, 7 Haziran'da yapılacak belde belediye başkanlığı seçimleri için AK Parti belediye başkan adaylarının belirlendiğini bildirdi.

AA7 Mayıs 2026 Perşembe 17:23
Demir, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 7 Haziran 2026 tarihinde yapılacak belde belediye başkanlığı seçimleri için AK Parti belediye başkan adaylarımız belirlenmiştir. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Demir'in paylaşımına göre, AK Parti'nin adayları şöyle:

"Tokat/Almus ilçesi/Bağtaşı beldesi: Mustafa Karadağ

Tokat/Reşadiye ilçesi/Yolüstü beldesi: Mustafa Altın

Tokat/Reşadiye ilçesi/Çevrecik beldesi: Turgay Çetin

Nevşehir/Ürgüp ilçesi/Mustafapaşa beldesi: Mustafa Özer

Gümüşhane/Merkez/Tekke beldesi: Kemalettin Demirkıran"

