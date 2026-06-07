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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ara seçim mesajı: Cumhur İttifakı ezici üstünlükle kazandı

Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 belde ile 362 mahallede yapılan mahalli idareler ara seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğüne dikkat çekerek seçilen başkanlara ve muhtarlara başarı diledi.

AA7 Haziran 2026 Pazar 21:59 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ara seçim mesajı: Cumhur İttifakı ezici üstünlükle kazandı
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Türkiye genelinde 6 belde ve 362 mahallede gerçekleştirilen mahalli idareler ara seçimleri sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sonuçların ardından sosyal medya hesabından ilk değerlendirmesini paylaştı. Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğünü vurgulayarak seçilen isimlere başarı dileklerini iletti.

ERDOĞAN'DAN 6 BELDE VE 362 MAHALLE İÇİN HAYIR DUASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 belde ile Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahalli idareler ara seçimlerinin ülke ve millet için hayırla vesile olmasını diledi.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN EZİCİ ZAFERİ ERDOĞAN'IN MESAJINA DAMGA VURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldemiz ile ülkemizin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahalli idareler ara seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakı'mızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi alan muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum."

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