Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer, dolmuşlarda "ayakta yolcu taşıma" sorununun çözülmesi dolayısıyla AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, şoför esnafının da katıldığı ziyarette konuşan Özcan, ayakta yolcu konusunun vatandaşı, esnafı ve polis memurlarını zora soktuğunu, yapılan düzenleme ile esnafın ve vatandaşın rahat edeceğini belirtti.

Murat Yılmazer de konunun 1965'ten bu yana minibüs esnafının en büyük sorunlarından biri olduğunu kaydetti.

Özcan'a teşekkürlerini ileten Yılmazer, "Bu süreci aceleyle değil, sabırla ve istişareyle yürüttük. Aracımıza ayakta yolcu ruhsatı çıkarmak için gerekli tüm adımlar atıldı. Hakkımız korundu, tanımımız değişmedi. Artık hem esnafımız hem vatandaşımız rahat edecek. Bizim için büyük bir yük kalktı." ifadelerini kullandı.