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AK Parti 60 yıllık sorunu çözdü: Ankara'da dolmuşlarda yeni dönem

Ankara'da 60 yıldır çözülemeyen “dolmuşlarda ayakta yolcu taşıma” sorunu nihayet çözüldü. AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın girişimleriyle minibüslere yasal düzenleme getirildi. Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer, minibüs sorunun çözülmesine yardımcı olduğu için AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 18:59 - Güncelleme:
AK Parti 60 yıllık sorunu çözdü: Ankara'da dolmuşlarda yeni dönem
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Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer, dolmuşlarda "ayakta yolcu taşıma" sorununun çözülmesi dolayısıyla AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

"YAPILAN DÜZENLEME İLE ESNAF VE VATANDAŞ RAHAT EDECEK"

Odadan yapılan açıklamaya göre, şoför esnafının da katıldığı ziyarette konuşan Özcan, ayakta yolcu konusunun vatandaşı, esnafı ve polis memurlarını zora soktuğunu, yapılan düzenleme ile esnafın ve vatandaşın rahat edeceğini belirtti.

Murat Yılmazer de konunun 1965'ten bu yana minibüs esnafının en büyük sorunlarından biri olduğunu kaydetti.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR YÜK KALKTI"

Özcan'a teşekkürlerini ileten Yılmazer, "Bu süreci aceleyle değil, sabırla ve istişareyle yürüttük. Aracımıza ayakta yolcu ruhsatı çıkarmak için gerekli tüm adımlar atıldı. Hakkımız korundu, tanımımız değişmedi. Artık hem esnafımız hem vatandaşımız rahat edecek. Bizim için büyük bir yük kalktı." ifadelerini kullandı.

  • AK Parti İl Başkanlığı
  • ankara
  • minibüs sorunu

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