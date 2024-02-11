Keçiören Belediye Başkanı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Kanal 7 ekranlarına konuk oldu.

Altınok'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"SOKAKLARIN ADAMIYIM"

"Ben sokakların adamıyım. Makamın değil, sokakların adamı. Belediye başkanları sokakta, vatandaşın yanında olmalı. Darda, yolda, sokakta kalan var mı diye geziyoruz. Bir derde derman olur muyuz, bir gönüle girer miyiz? Cumartesi pazar da gezerim. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'nda sokaktayım. Dünya eve kapandı, pandemide. Altınok sokaktadır. Sokakta maske dağıttık, kolonya dağıttık. Bir taraftan sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşımızın ne derdi varsa, nasıl derman olabiliriz dedik. Hemen dezenfektan üretmeye başladık. 90 binden fazla binanın ilaçlamasını yaptık, iş yerleri dahil."

"Ankaralı sokakta otobüs durağında, metroda, minibüste, Ankara'nın her ilçesinde gecenin 1'inde, 2'sinde Altınok'u görecek. Soğukta beklerken, Altınok orada olacak. İnşallah o kuyrukları da bitireceğiz.

AK PARTİ'NİN ADAYI AZİZ YENİAY'A YÖNELİK SİLAHLI SALDIRI

(İmamoğlu'nun asayiş olayı açıklaması) Talihsizliktir, tecrübesizliktir. Türkiye'nin üzerinde oynanan çok karanlık oyunlar var. Yürüyen bir Türkiye, büyüyen bir Türkiye var. Savunma sanayiinde güçlenen bir Türkiye var. Milli menfaatlerini şahin bir şekilde savunan Cumhurbaşkanımız var. Böyle olunca, Türkiye'nin büyümesi birçoklarını korkutuyor. 'Türkiye zayıf olmalı, otur dedin mi oturmalı. Ne ölmeli, ne yükselmeli.' Ama öyle bir Türkiye yok. Bu saldırıyı kınıyorum. Yaralı kardeşimize Allah'tan şifalar niyaz ediyorum. Bu konuda bütün partilerin duyarlı olması lazım. Bu aziz vatan hepimizin. Bu gemide hepimiz varız.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcımız Fatma Sevim Baltacı rahmeti rahmana kavuştu. Allah rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına, AK Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

"BAZI CHP'LİLER HİZMET ALAMADIK, 'SANA OY VERECEĞİM' DİYOR"

18 Ocak'ta adaylığımız açıklandı, sabah 7'de çalışmaya başladık. Bizim rutin bir siyasetçi yapımız yoktur. Belediye başkanları, bütün şehrin belediye başkanıdır. Herkesi kucaklamalı. Söz bana aittir, makamlar ve mevkiler adalet ve hizmet makamıdır. Biz herkesi kucaklıyoruz. Sokaktaki ilgiyi, insanlarımızın gözlerindeki ışıltıyı görüyoruz. 'Ankara çok şey kazanacak' diyorlar. Cumhuriyet Halk Partili olup, 'Sana oy vereceğim' diyen vatandaşlar var. 'Oy verdik ama Ankara hizmet alamadı' diyorlar. Ankara büyük bir kasabaya döndü.

"YAVAŞ, SÖYLEDİĞİNİN TAM TERSİ İŞLER YAPIYOR"

Beypazarı'na gittik. Rakibimiz şov diyor. Beypazarı'nın 73 köyünün asfaltı yok. Millet İttifakı'na fazla oy çıkan köylerin asfaltını yapıyor, sonra ben particilik yapmadım diyor.

Dün sordum Kazan'da, 30 bin, 25 bin, 15 bin... Asfalt yok, asfalt katılım payı. Kanal yok, kanal katılım payı. Vatandaş '12 bin TL su parası geldi, ineğimi sattım su parası ödedim' diyor. Büyükşehir Belediye Başkanı, söylediğinin tam tersi işler yapıyor.

'Allah'ın verdiği sudan para mı kazanılır?' diyordu. Suya zam yapıp şirketlere vermeyeceğim diyordu, bir tane şirket kapatmadı. Ankara'da su fiyatları el yakıyor. Köydeki vatandaşımız su kullanamaz hale geldi. Köyde su fiyatını düşüreceğiz. Biz sayaçları sökmeyeceğiz ama kuruş su faturası ödeyecekler.

Ankara'da su kalitesiz, içilmez. Kendisi Kızılırmak zehirli, içilmez demiş. Sonra geçen gün içilebilir dedi. Samimice soruyorum, çeşmeden kendisi içiyor mu? Ankara'daki arıtma tesisimiz yeterli değil. Hızlı bir şekilde kapasitesini genişletmeliyiz.

"BU BİNALARI GÖREN VARSA BANA DA GÖSTERSİN"

Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara'da hangi vaadini yaptı? Çıkıp bir açıklasın. Ankara'ya uzay üssü yapacağım demişti. Böyle bir şey yaptı mı?

Kuluçka merkezleri yapacağım demişti. Bu binaları görenler varsa Ankara'da bana göstersinler. Vaatlerinin hepsini seçimden sonra sosyal medyadan kaldırdı.

Ankara yazılım çiftliği yapacağım demişti. Gören varsa göstersin. Bunlar da zor şeyler değil. Yapılmayacak işler değil. Bunların hiçbiri yapılmadı. Ankara'ya vadettiği sözlerin yüzde 90'ını yapmamış.

Avrupa'da etik kurulu var. Vaatlerini yapmayan başkanlar çağırılıyor. 'Vatandaşı kandırdın, bunları deklare et' diyor. Yapacağın işi söyleyeceksin.

Ankara'da yeşil alan kalmadı. Bulvarlardaki ağaçlar gitti. Kuru peyzaja geçtiler. Taşları getirdiler, koydular. Yeşil katliamı da yapılmış oldu Ankara'da. Yaptığı parkları bir göstersin bize. Bizim yaptığımız park, büyükşehirden daha fazla.

adece konser vermekten ibaret. O paraları gençlerimize harcasa, bir sürü hizmet yapardık. Biz Cumhur İttifakı olarak Meclis'te de destek olduk. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimize bakın, 99,8 destek oranı yoktur. Meclis'in tamamı CHP'li olsa, 99,8'le geçmez. Ama maalesef verdiği sözleri unutmuş.

"BU DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN GELİYOR?"

(Mansur Yavaş'ın, 'halkın parasını kendi reklamına harcamak haramdır' sözleri) Söz önemli ama icraat daha önemli. Ankara'nın her tarafı Mansur Yavaş'ın resmiyle dolu. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Nereye baksanız resim var. Bu haram paradır diyor. Hiçbir dönemde Ankara'da bir büyükşehir belediye başkan adayının Ankara'nın bütün duvarlarında resmi olamadı. 750 bin lira ile bir milyon arası para gerekiyor. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Çakarlı arabayla Polatlı'ya gitmiş diyor. Biz il başkanıyla gittik. Adaylığım açıklandı, kendi arabama biniyorum. Polatlı'ya aday tanıtımına gittik. Önde esnaf geziyoruz, arkada arabalar var. Ben çakar kullanmıyorum. Bir arabayla geldim buraya. Her yere öyle gidiyorum. Benim arkamda eskort yok, koruma yok. Altınok sokakta olan bir insan. Halktan korkan birisi değil ki.

Seçimden önce vadediyor. Kolayını da bulmuş, sonra siliyor.

YAVAŞ'TAN ALTINOK'UN PANKARTLARINA ENGELLEME

Bilboardlarımız var. Geliyor üstüne kendi bilboardlarını koyuyor. Demokrasi nerede, adalet nerede? Rakibine tahammülü yok. 'Ankara'da Mansur Yavaş'ın dışında resim olmayacak' diyor. Yaptığı budur şu an.

(Mansur Yavaş'ın, 'Çöp projelere para vermem' sözü) Trafik problem. Kim çözecek bunu? Uzaydan gelen biri mi çözecek? 58 kilometre metro yapacağım demiş, sıfır metro.

Ankara'nın 3,5 milyar TL'ydi, 20 milyar TL'ye çıktı. 8 milyarlık gayrimenkul satıyor."