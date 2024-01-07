AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı sona erdi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelişiyle başladı. Toplantıda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Katılımcılar, kürsüye çıktığı sırada slogan atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verip sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan, kürsü konuşmasının ardından İstanbul, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Kocaeli, Muğla, Ordu ve Samsun olmak üzere 11 büyükşehir ile Artvin, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Edirne, Elazığ, Giresun, Isparta, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat ve Yalova olmak üzere toplam 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isimlerini duyurduğu adaylar tek tek sahneye çıkıp, partilileri selamladı. Adaylarla birlikte sahneye il milletvekilleri ve il teşkilatı yöneticileri de davet edildi. Erdoğan adaylar ve beraberindekilerle fotoğraf çektirdi.

Adayların sahneye davet edildiği sırada, fotoğraflarıyla birlikte özgeçmişleri sahnedeki dev ekrana yansıtıldı.

- KURUM'UN ADAYLIĞI "YENİDEN İSTANBUL" ŞARKISI EŞLİĞİNDE AÇIKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum açıklandığı sırada salondaki katılımcılar ayağa kalkarak alkışlarla destek verdi. Bu sırada salonda, söz, müzik ve seslendirmesi Ceyhun Çelikten'e ait "Yeniden İstanbul" şarkısı çalındı.

Kurum'la birlikte AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek ile AK Parti İstanbul milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da sahneye davet edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurum ve beraberindekilerle "Yeniden İstanbul" şarkısına alkışlarla eşlik etti.

Daha sonra, Erdoğan ile Murat Kurum ve eşi Şengül, oğlu Mehmet Kurum ile sahnedekiler fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın sonunda, "Türkiye'nin özeti İstanbul'dan selamlar, sevgiler. Bugünkü törenimizi burada noktalıyoruz. İnşallah ayın 15'inde de Ankara merkezli olarak, Ankara'da aynı töreni yapacağız. Yeniden İstanbul, yeniden AK Parti. Hazırız, kararlıyız. Hayırlı olsun." dedi.

Erdoğan'ın "Hazır mıyız?" diye sorması üzerine katılımcılar "Evet" diye cevap verdi.

- "TÜRKİYE YÜZYILI ŞEHİRLERİ İÇİN HAZIRIZ KARARLIYIZ" MOTTOLU SAHNE

Katılımcılar, sabahın erken saatlerinden itibaren salona alınmaya başlandı. Salonun dışında basın mensuplarının canlı yayın yapabilmesi için alanlar oluşturuldu.

Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu buradan programı takip etti. Aday adayları, belediye başkanları ve bazı katılımcılar da toplantıya dair izlenimlerini basın mensuplarına aktardı.

"Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Hazırız Kararlıyız" mottolu sahne tasarımı yapılan salona, "Yeniden İstanbul Yeniden AK Parti" ve "Fatih'in İstanbul'u Fethettiği Aşktayız" yazılı pankartlar asıldı. Ayrıca, platformun arkasındaki dev LED ekranda AK Parti ve "Türkiye Yüzyılı" amblemleri yer aldı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Grup Başkanvekilleri, AK Parti Genel Başkanvekilleri, Genel Başkan Yardımcıları, adayları açıklanan 26 şehrin milletvekilleri, adayları açıklanan büyükşehirlerin MHP İl Başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

