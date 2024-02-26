AK Parti adayı Ali Tombaş projelerini anlattı

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda 100 Proje ve Meclis Üyesi Adayları Tanıtım Programı"nda konuşan Tombaş, "bismillah" diyerek yeni bir yola çıktıklarını söyledi.

Tombaş, AK Parti'nin siyaset sahnesine çıktığı ilk günden bugüne Sultanbeyli'de vatandaşların desteğinin hiç eksik olmadığını, ilçenin "AK Belediyecilik" vizyonuyla çok sayıda eser, proje ve yatırıma kavuştuğunu dile getirdi.

Yirmi iki yıldır Sultanbeyli'de siyaset yapmanın tecrübesiyle sorunları ve çözümleri çok iyi bildiğini belirten Tombaş, şöyle devam etti:

"Sultanbeyli'mizi 7'den 70'e mutlu insanların şehri yapmak için şimdi yeni bir dönem başlatıyoruz. Şimdi bugünün ve geleceğin taleplerini, beklentilerini konuşma zamanı. Şimdi ilçemizin marka değerine katkı sağlayacak, doğrudan insan hayatına dokunacak projeleri başlatma zamanı. Şimdi Sultanbeyli'mizi hep birlikte geleceğe taşıma zamanı. Şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu yeni hedef, Türkiye Yüzyılı'nda Sultanbeyli'mizin yüz akı olacak 100 projemizi konuşma zamanı, anlatma zamanı." diye konuştu.

- TEM OTOYOLU'NUN ÇEVRESİNE SES BARİYERLERİ



Tombaş, konuşmasında imar ve akıllı şehircilik, ulaşım, eğitim ve kültür, çevre ve doğa, gençlik ve spor, akıllı şehir uygulamaları ve dijital projeler, istihdam ve sosyal projeler ile sağlık projeleri başlıkları altında topladıkları 100 projeyi anlattı.

Kentsel dönüşüm alanında vatandaşlara destek olacaklarını bildiren Tombaş, "Sizlerin güvenli, mutlu, depreme dayanıklı binalarda oturmalarından daha kıymetli hiçbir şey yok. Karşılıklı anlayış içerisinde tüm sorunların üstesinden geleceğiz. Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin acı tecrübesini tekrar yaşamamak için el birliğiyle kentsel dönüşüm seferberliği başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Her mahalleye yapacakları kreşlerin 7/24 açık olacağını vurgulayan Tombaş, içinde sanat, spor ve oyun alanları ile atölyelerin yer aldığı "Çocuk Köyü" projesini gerçekleştireceklerini söyledi.

Tombaş, yeni muhtarlık binaları inşa edeceklerini, burada gençlerin de ders çalışabileceği, sınava hazırlanabileceği yerler oluşturacaklarını, taksicilerin her türlü ihtiyacına cevap verebilecek taksi durakları projelerini hayata geçireceklerini, TEM otoyolunun gürültüsünü engelleyecek ses bariyerleri kuracaklarını anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ile birlikte ilçeye birden fazla metro hattı kazandıracaklarını aktaran Tombaş, şöyle konuştu:



"Sultanbeyli-Kurtköy Metrosu'yla hemşehrilerimiz Sabiha Gökçen Havalimanı'na kolayca ulaşabilecekler. Sultanbeyli Devlet Hastanesi-Yenidoğan Metro Hattı'yla hem trafik yoğunluğunu azaltacak hem de hastaneye ulaşımı kolaylaştıracağız, Yenidoğan Devlet Hastanesi-Çeşme Durağı Hattı'nı hayata geçireceğiz. Maalesef CHP'li İBB yönetimi elinde ihmal edilen Sancaktepe-Çekmeköy Hattı'nı da Murat Kurum Başkanımızla hızla tamamlayıp hizmete alacağız. Böylece Sultanbeyli'den Üsküdar'a, Marmaray'a, metrobüse, vapurlara metro ile aktarmamız ulaşacak ve İstanbul'un her yerine ulaşım kolaylaşmış olacak."

- "HAYATA GEÇİRDİĞİMİZDE GERÇEKTEN KARTAL'I SULTANBEYLİ'YE BAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"



Aydos Tüneli Projesi'nin Sultanbeyli'ye büyük değer katacağına inandığını, kendilerini de heyecanlandırdığını anlatan Tombaş, "Bu projeyle Sultanbeyli'nin ana arterlerinde trafik yoğunluğunu azaltmış olacağız. D-100 Pendik ve Kartal istikametinde hızla ve güvenle trafik akışını sağlayacağız. Vatandaşlarımız zamandan ve yakıt tüketiminden büyük tasarruf sağlamış olacak. İnşallah hayata geçirdiğimizde gerçekten Kartal'ı Sultanbeyli'ye bağlamış olacağız." dedi.

Tombaş, ilçeye yeni nikah sarayı, uluslararası kongre merkezi, uzay ve bilim merkezi, turizm lisesi ve uygulama oteli, sosyal tesisler, kamp alanı, seyir terası, botanik park, spor kompleksleri, yüzme havuzları, çocuk gelişim merkezi ve acil durum hastanesi inşa edeceklerini kaydetti.

Programda, Sultanbeyli Belediye Meclis Üyesi adayları sahneye çağrılarak, tanıtıldı.

Programa AK Parti İstanbul Milletvekilleri İsmail Erdem ile Yahya Çelik, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, AK Parti ve MHP Sultanbeyli ilçe başkanları ile teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı.